نقش شرکت ویتول در توافق جدید نفتی عراق و اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی از مذاکره بغداد با شرکت ویتول برای بازاریابی و فروش نفت خام اقلیم کردستان عراق خبر داده که پس ازتوقف دو ساله قرار است از ۲۸ سپتامبر از سر گرفته شود.

۱. ورود ویتول به مذاکرات

به گزارش بلومبرگ، عراق در حال مذاکره با ویتول است تا فروش نفت خام اقلیم کردستان را پس از ازسرگیری صادرات بر عهده بگیرد. این اقدام می‌تواند صادرات متوقف‌شده از سال ۲۰۲۳ را بار دیگر فعال کند.

۲. تسریع جریان نفت از شمال عراق

بلومبرگ می‌نویسد ورود ویتول به توافق، شانس تسریع در بازگشت جریان نفت از شمال عراق به بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد. بر اساس برآوردها، صادرات می‌تواند از ساعت ۶ صبح شنبه آغاز شده و در مرحله نخست حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز را به بازار اضافه کند.

۳. سازوکار تحویل و فروش نفت

در چارچوب توافق احتمالی، ویتول نفت خام را از شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) در بندر جیهان ترکیه تحویل خواهد گرفت و آن را در بازارهای جهانی به فروش خواهد رساند. افزون بر این، ویتول مسئولیت فروش نفت تولیدی شرکت‌های بین‌المللی فعال در اقلیم کردستان را نیز بر عهده می‌گیرد.

۴. تفاوت با رویه گذشته

این روند با قراردادهای پیشین تفاوت دارد؛ چرا که در گذشته، شرکت‌های بین‌المللی نفتی اقلیم معمولاً بدون هماهنگی با SOMO و دولت مرکزی، نفت تولیدی خود را مستقیماً به فروش می‌رساندند. همین مسئله یکی از محورهای اصلی مناقشه میان بغداد و اربیل بود.

۵. تسویه بدهی‌های گذشته

بلومبرگ یادآور می‌شود که این توافق می‌تواند فرصت تازه‌ای برای ویتول باشد تا بخشی از بدهی‌های معوقه خود را که ناشی از قراردادهای نفت در برابر وام نقدی با مقامات اقلیم کردستان بوده، تسویه کند.

۶. نقش ویتول در تخصیص نفت به شرکت‌های بین‌المللی

طبق توافق، شرکت‌های بین‌المللی فعال در اقلیم سهمیه نفت خود را در بندر جیهان دریافت می‌کنند و ویتول آن را به نمایندگی از آنان در بازارهای جهانی عرضه خواهد کرد.

بلومبرگ تأکید می‌کند که حضور ویتول در این توافق، علاوه بر حل‌وفصل بخشی از اختلافات دیرینه بغداد و اربیل بر سر کنترل نفت، راه را برای بازگشت پایدار صادرات از شمال عراق باز می‌کند. این روند اما در عین حال خطر تشدید مازاد عرضه در بازار جهانی را به همراه دارد؛ بازاری که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی همین حالا نیز در آستانه مازاد عرضه است.