به گزارش کردپرس، وزارت نفت عراق اعلام کرد روز شنبه پس از بیش از دو سال و نیم توقف، صدور نفت خام را از طریق خط لولهای از اقلیم کردستان عراق به ترکیه دوباره از سر گرفته است. از سرگیری صادرات پس از یک توافق موقت میان بغداد، اربیل و شرکتهای نفتی خارجی صورت گرفت.
طبق بیانیه وزارت نفت، صادرات از ساعت ۶ صبح به وقت محلی (۰۳:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز شده و «عملیات با سرعت و کاملاً روان پیش رفت و هیچ مشکل فنی قابل توجهی ثبت نشد.»
بر اساس این توافق، میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان (KRG) و تولیدکنندگان خارجی، روزانه حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت به بندر جیهان ترکیه منتقل خواهد شد. وزیر نفت عراق روز جمعه به شبکه گفته بود که در مراحل بعدی این رقم میتواند به ۲۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. ایالات متحده نیز برای آغاز دوباره صادرات فشار وارد کرده بود.
خط لوله کرکوک–جیهان در مارس ۲۰۲۳ متوقف شد. زیرا اتاق بازرگانی بینالمللی ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به عراق بابت صادرات «غیرمجاز» نفت از سوی اقلیم محکوم کرد و آنکارا نیز خط لوله را مسدود کرد.
طبق طرح مقدماتی که چهارشنبه گذشته تصویب شد، اقلیم متعهد شده دستکم ۲۳۰ هزار بشکه در روز به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل دهد و ۵۰ هزار بشکه دیگر را برای مصرف داخلی نگه دارد. فروش نفت در بندر جیهان توسط یک مقاطعه کار مستقل نفت و با استفاده از قیمتهای رسمی سومو انجام خواهد شد. برای هر بشکه نفت، ۱۶ دلار به یک حساب امانی واریز میشود تا میان تولیدکنندگان نفت تقسیم شود و مابقی درآمد به سومو تعلق میگیرد.
شرکت دیاناو نروژ (DNO) اعلام کرد که فعلاً برنامهای برای صادرات از طریق خط لوله ندارد، اما خریداران محلی میتوانند نفت آن را منتقل کنند. این شرکت و شریک آن، جنل انرژی (Genel Energy)، تأکید کردهاند که مشکل بدهیهای معوقه اقلیم کردستان باید حلوفصل شود . میزان بدهی اقلیم کردستان حدود یک میلیارد دلار است، که از این میان ۳۰۰ میلیون دلار آن به دیاناو تعلق دارد.
هشت شرکت نفتی که توافق اخیر را امضا کردهاند، قرار است ظرف ۳۰ روز پس از ازسرگیری صادرات، همراه با دولت اقلیم، سازوکاری برای پرداخت این بدهیها طراحی کنند.
