تأکید بارزانی و سودانی بر حل اساسی مسئله حقوق کارمندان اقلیم

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در یک تماس تلفنی با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، خواستار حل اساسی مسئله حقوق و مطالبات مالی مردم اقلیم کردستان شد تا مردم بیش از این در نگرانی و ناامیدی فرو نروند. او تأکید کرد: «حقوق معوقه سال جاری کارمندان باید پرداخت شود».
بر اساس بیانیه منتشر شده روز شنبه 27 سپتامبر مسرور بارزانی با نخستوزیر فدرال عراق تماس گرفت. در این تماس، دو طرف از توافق اخیر در زمینه ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به عنوان دستاوردی مهم یاد کردند که در خدمت همه مردم عراق است.
نخستوزیر عراق از بارزانی برای رسیدن به این توافق مهم تشکر کرد و بارزانی نیز قدردان تلاشهای سودانی برای رفع موانع در مسیر این توافق شد.
بارزانی همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینهساز تصویب قانون نفت و گاز عراق شود و بار دیگر تأکید کرد: «حقوق معوقه کارمندان باید پرداخت شود».
در بخش دیگری از گفتوگو، دو طرف بر ضرورت اختصاص سهم ویژه اقلیم کردستان از بودجه فدرال سال ۲۰۲۶ توافق کردند. نخستوزیر عراق تأکید کرد که این اقدام فرصتی مهم برای توسعه اقتصادی در سراسر عراق، از بصره تا اقلیم کردستان، خواهد بود.
همچنین، بر اهمیت اجرای پروژه راه توسعه گفتگو شد و در همین چارچوب قرار است هیئتی ویژه از بغداد به اقلیم کردستان سفر کند تا موانع موجود بر سر راه اجرای این پروژه ملی را رفع کند؛ پروژهای که تأثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی عراق خواهد داشت.
