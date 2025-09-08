به گزارش کردپرس، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که تحریم‌های نفتی اخیر آمریکا علیه برخی افراد و شرکت‌ها، ارتباطی به صادرات نفت خام عراق ندارد. در بیانیه این شرکت آمده است که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت‌های نفتی و دولت اقلیم همچنان متوقف است.

علی نزار شَطری، مدیرکل سومو، تصریح کرد: «تحریم‌های آمریکا تنها شامل افراد، شرکت‌های خصوصی یا کشتی‌ها می‌شود و به بنادر یا صادرات نفت عراق مربوط نیست.» او در عین حال تأکید کرد که روند صادرات نفت اقلیم کردستان از سوی دولت اقلیم و شرکت‌های نفتی متوقف مانده است.

همچنین باسم محمد خزیر، معاون وزیر نفت عراق، گفت: «صادرات نفت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی متوقف شده و دولت فدرال و وزارتخانه تمامی تسهیلات لازم برای تحویل و صادرات نفت را فراهم کرده‌اند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دستور تشکیل کمیته‌ای عالی را برای تحقیق درباره ترکیب نفت ایران با نفت عراق و فروش آن به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا صادر کرد؛ موضوعی که واشنگتن بارها عراق را به آن متهم کرده است.

این تحولات در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً یکی دیگر از سرمایه‌داران عراقی به نام ولید سامرائی مقیم امارات را به دلیل مشارکت در ترکیب نفت ایران با نفت عراق و فروش آن، تحریم کرد. بر اساس این گزارش، او از این طریق میلیون‌ها دلار سود برای خود و ایران به دست آورده است.