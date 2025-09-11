به گزارش کردپرس، عضو کمیته نفت و گاز پارلمان عراق اعلام کرد وزیر خزانهداری آمریکا، عراق و ایران را به تبادل نفتکش و ترکیب نفت این دو کشور متهم میکند اما «اما در برابر قاچاق روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از اقلیم سکوت کرده است».
کاظم توکی، عضو کمیته نفت و گاز پارلمان عراق، در گفتوگو با شبکه «العهد» گفت: در حالی که تمامی خطوط انتقال نفت عراق بر اساس سیستمهای کنترلی رسمی فعالیت میکنند، وزیر خزانهداری آمریکا عراق و ایران را به تبادل نفتکش متهم میکند.
وی افزود: اقلیم کردستان روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت را آشکارا و در برابر چشم وزارت خزانهداری آمریکا قاچاق میکند، اما هیچ واکنشی به این موضوع نشان داده نشده است.
توکی تأکید کرد که حتی کمیتههای وزارت نفت عراق نیز اجازه ورود به میادین نفتی اقلیم را ندارند.
