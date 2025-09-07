سفر هیأت نفتی ایران به بغداد همزمان با اتهامات واشنگتن علیه عراق

به گزارش کردپرس، روز شنبه ۲۰۲۵/۹/۶ یک هیأت نفتی از ایران به ریاست حسین حسزاده، معاون وزیر نفت ایران، به همراه چند تن از مسئولان دیگر این وزارتخانه وارد بغداد شد.
این هیأت در دیدار با حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، درباره افقهای همکاری دو کشور در زمینههای نفت، گاز و انرژی گفتوگو کرده است.
این سفر در شرایطی صورت میگیرد که وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً یک سرمایهگذار عراقی را به اتهام مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و فروش قاچاق آن برای دور زدن تحریمها تحریم کرده است.
این نخستین بار نیست که واشنگتن، بغداد را به کمک به ایران در قاچاق نفت متهم میکند؛ اتهامی که دولت عراق همواره آن را رد کرده است.
