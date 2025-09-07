هشدار درباره ظرفیت صادراتی عراق؛ ضرورت بازگشت نفت اقلیم و کرکوک به بازار

به گزارش کردپرس، نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی عراق اعلام کرد: با توجه به پیشبینی افزایش ظرفیت تولید نفت عراق در ماههای آینده، ضروری است هرچه سریعتر مشکل نفتی میان بغداد و اقلیم کردستان حل شود و توافقی با ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله جیهان به دست آید.
او افزود: طبق آمار اوپک، صادرات نفت خام عراق در ماه اگوست به سه میلیون و ۴۵۸ هزار بشکه در روز رسید که همگی از طریق بنادر جنوب صادر شدهاند. بدین ترتیب عراق به سقف ظرفیت صادراتی خود که ۳.۵ میلیون بشکه در روز است، نزدیک شده است.
مرسومی تأکید کرد: ازسرگیری صادرات نفت اقلیم و کرکوک برای عراق بسیار حیاتی است، زیرا روزانه نزدیک به نیم میلیون بشکه به صادرات این کشور اضافه میکند و نقش مهمی در کاهش بحرانهای مالی کنونی عراق خواهد داشت.
