توقف صادرات نفت اقلیم کردستان تا سال ۲۰۲۶

به گزارش کردپرس، نشریه کردستان‌واچ در آمریکا گزارش داد که از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق پیش از سال ۲۰۲۶ بعید است.

به نوشته این رسانه، دلیل اصلی توقف طولانی‌مدت، مجموعه‌ای از اختلافات مالی و حقوقی میان شرکت‌های بین‌المللی نفتی، دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. بر اساس این گزارش: شرکت‌های بین‌المللی خواستار بازپرداخت بیش از یک میلیارد دلار بدهی‌های گذشته هستند. همچنین آن‌ها علاوه بر هزینه تولید هر بشکه (حدود ۱۶ دلار)، مطالبه دریافت ۲ تا ۳ دلار اضافه بابت هزینه‌های انتقال دارند و بر ثبت توافق کتبی تأکید می‌کنند.

این نشریه تأکید کرده که دولت مرکزی عراق از نظر حقوقی نمی‌تواند چنین تعهداتی را بدون اصلاح قانون بودجه بر عهده گیرد؛ امری که با توجه به برگزاری انتخابات سراسری تا دو ماه دیگر، عملاً ناممکن است.

همچنین در شرایط کنونی، شرکت‌های فعال در اقلیم به وضع موجود رضایت دارند، زیرا در قالب توافقات جاری با اربیل سود ثابت و معقولی به دست می‌آورند.

کردستان‌واچ نتیجه می‌گیرد که هرگونه راه‌حل واقعی به بحث و تصویب بودجه ۲۰۲۶ عراق گره خورده است؛ موضوعی که تنها پس از انتخابات ۱۱ نوامبر و آغاز به کار پارلمان جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.