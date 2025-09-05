به گزارش کردپرس، علی مشکور، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق در گفت‌وگویی با شبکه «العهد» درباره مشکلات میان بغداد و اربیل بیان داشت: «تصویب قانون نفت و گاز می‌تواند مسائل میان بغداد و اربیل را حل کند، اما اختلافات سیاسی مانع از تصویب این قانون شده است.»

علی مشکور درباره قاچاق نفت اقلیم نیز گفت: «علت اصلی قاچاق نفت اقلیم این است که گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل بغداد نیستند و شمار گذرگاه‌های غیررسمی اقلیم به ۲۶ گذرگاه رسیده است.»

وی همچنین اعتقاد دارد که اگر اقلیم نفت خود را به شرکت «سومو» تحویل دهد و بخشی از درآمد آن به خزانه اقلیم برگردد، شرایط بهتر خواهد شد.

به گفته این عضو پارلمان عراق، برخی جریان‌های سیاسی در حال ایجاد مانع بر سر راه عادی‌سازی روابط میان بغداد و اربیل هستند. او همچنین تأکید کرد: «هیئت مذاکره‌کننده کُرد در گفت‌وگوها از نمایندگان بغداد قوی‌تر ظاهر می‌شود.»

مشکور افزود: «بغداد باید راهبرد و رفتار خود را در قبال اقلیم تغییر دهد. بهتر است دولت عراق به جای آنکه همه نفت اقلیم را بخواهد، بخشی از آن را دریافت کند، مثلاً ۵۰ درصد. این کار بهتر از آن است که همه نفت از دست برود. اما متأسفانه دولت عراق این استراتژی را به کار نمی‌گیرد.»

وی در ادامه با تکرار توصیف خود، گفت: «اقلیم کردستان فرزند یاغی و سرسخت دولت عراق است و بغداد نمی‌داند چگونه با او برخورد کند. وقتی من فرزندی لجباز دارم، نمی‌توانم با او مانند سایر فرزندان رفتار کنم و مجبورم روش برخورد خود را تغییر دهم.»