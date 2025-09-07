ذخایر نفت عراق ۱۵۰ میلیارد بشکه؛ سودانی: تا ۱۲۰ سال دیگر نفت برای بازار جهانی داریم

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در سخنرانی خود در کنفرانس بینالمللی انرژی بغداد اعلام کرد: نباید فراموش کنیم که سازمان اوپک در سال ۱۹۶۰ در بغداد تأسیس شد و عراق از اعضای اصلی آن است.
السودانی با اشاره به اینکه ذخایر اثباتشده نفت عراق به ۱۵۰ میلیارد بشکه میرسد، گفت که نفت عراق دستکم برای بیش از ۱۲۰ سال آینده تأمینکننده بازارهای جهانی خواهد بود، هرچند میزان صادرات ما متناسب با حجم ذخایر، ظرفیت تولید و تعداد جمعیت کشور نیست.
او اضافه کرد: هدف راهبردی ما این است که صادرات نفت عراق را به سمت تولید فرآوردههای نفتی با ارزش بالا تغییر دهیم، بهگونهای که تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۴۰ درصد از کل تولید ما به این بخش اختصاص یابد. بر همین اساس پروژههای نفتی متعددی آغاز کردهایم.
نخست وزیر عراق همچنین گفت: طی هفتههای اخیر مذاکراتی برای فعالسازی دوباره خط لوله صادراتی عراق–سوریه انجام دادهایم تا این خط به یکی از گزینههای متنوع انتقال نفت عراق تبدیل شود. همچنین عملیات بازسازی خط لوله بصره–حدیثه به طول ۶۸۵ کیلومتر آغاز شده است.
محمد شیاع السودانی در پایان اعلام کرد: تاکنون ۷۰ درصد از روند بازیافت گاز پیش رفته و ظرف دو سال آینده روند سوزاندن گاز بهطور کامل متوقف خواهد شد. در این طرح ۱۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز بهطور کامل جمعآوری و مورد استفاده قرار میگیرد.
