به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه کمیته مستقل حقوق بشر، در ارتباط با رویدادهای هتل لاله‌زار در سلیمانیه، شماری از افراد همچنان مفقود هستند و بنا بر تحقیقات این نهاد، برخی از آن‌ها از نیروهای ضدترور یا کوماندوی سلیمانیه‌اند که اجازه نداده‌اند هیچ اطلاعاتی در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. کمیته حقوق بشر احتمال شکنجه و خشونت علیه این افراد را مطرح کرده و گفته است این موضوع سبب شده دستگاه‌های امنیتی مانع از دیدار خانواده‌ها با آنان شوند.

این کمیته در بیانیه‌ای خطاب به ریاست اقلیم، ریاست دولت، ریاست پارلمان، شورای عالی قضایی، نمایندگی سازمان ملل و کنسولگری‌های خارجی اعلام کرد: «نزدیک به ۱۵ روز از وقوع درگیری‌های لاله‌زار می‌گذرد اما هنوز سرنوشت تعدادی از افراد نامعلوم است و هیچ اطلاعی در مورد محل یا وضعیت آن‌ها به خانواده‌هایشان داده نشده است.»

در بیانیه آمده است: «اطلاعات ما نشان می‌دهد تعدادی از افراد در این رویداد کشته شده‌اند، اما دستگاه‌های امنیتی حاضر به ارائه و انتشار اطلاعات نیستند و این موضوع شک و تردیدها را درباره نحوه کشته‌شدن آن‌ها افزایش داده است. همچنین همچنان خانه‌ها و اموال لاهور شیخ جنگی و وابستگان او مورد تعرض و مصادره قرار می‌گیرد و حتی شبکه تلویزیونی زوم نیز بسته شده است. این اقدامات غیرقانونی باید متوقف شود و دادستانی کل اقلیم کردستان باید مسئولیت خود را ایفا کند.»

کمیته حقوق بشر همچنین تأکید کرد که نیروهای امنیتی اجازه نداده‌اند هیأتی به ریاست دکتر مونا یاقو، سرپرست این نهاد، از بازداشت‌شدگان دیدار کند. این بیانیه خواستار آن شد که هرچه سریع‌تر امکان پیگیری و دیدار با مفقودان فراهم شود.

همچنین این کمیته اعلام کرد که تاکنون اجازه دیدار با آرام قادر، رئیس پیشین حزب همپیمانی کرد، داده نشده و هیچ اطلاعی درباره وضعیت جسمانی و محل بازداشت وی به دست نیامده است.

در پایان این بیانیه آمده است که گزارشی مفصل درباره این پرونده در روزهای آینده برای چهار ریاست اقلیم کردستان ارسال خواهد شد و خواستار تشکیل یک کمیته عالی برای تحقیق و حقیقت‌یابی در مورد رویدادهای لاله‌زار شده است.

