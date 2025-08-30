۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۷

سفارت اوکراین در عراق دست داشتن در آموزش و تجهیز نیروهای مسلح در لاله‌زار را تکذیب کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفارت اوکراین در بغداد با صدور بیانیه‌ای رسمی، گزارش‌های منتشرشده درباره نقش این کشور در آموزش یا تجهیز افراد مسلح مرتبط با حوادث لاله‌زار را «به‌شدت» رد کرد و آنها را بی‌اساس دانست. در این بیانیه تأکید شده است اوکراین هیچ‌گونه فعالیت نظامی غیرقانونی در عراق یا اقلیم کردستان نداشته و انتشار چنین ادعاهایی تلاشی برای خدشه‌دار کردن اعتبار این کشور و رهبری آن است.

به گزارش کردپرس در واکنش به ادعاهایی مبنی بر دست داشتن اوکراین در آموزش یا تجهیز افراد مسلح دخیل در حوادث لاله‌زار، سفارت اوکراین در عراق با صدور بیانیه‌ای رسمی این گزارش‌ها را "به‌شدت" تکذیب کرد و آنها را نادرست خواند.

در بیانیه سفارت آمده است: اوکراین هرگز هیچ‌گونه فعالیتی مرتبط با آموزش افراد مسلح یا تولید و به‌کارگیری پهپاد برای اهداف غیرقانونی در خارج از خاک خود، از جمله در عراق یا اقلیم کردستان، انجام نداده و انجام نخواهد داد. این نوع اتهامات، اطلاعات نادرستی هستند که هیچ پایه و اساسی ندارند و با هدف تخریب چهره اوکراین و رهبری آن منتشر می‌شوند.

سفارت اوکراین همچنین از رسانه‌ها خواست تنها به منابع رسمی و تأییدشده استناد کنند و از انتشار گزارش‌های نادرست و تبلیغات بی‌اساس خودداری نمایند.

