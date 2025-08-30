به گزارش کردپرس در واکنش به ادعاهایی مبنی بر دست داشتن اوکراین در آموزش یا تجهیز افراد مسلح دخیل در حوادث لالهزار، سفارت اوکراین در عراق با صدور بیانیهای رسمی این گزارشها را "بهشدت" تکذیب کرد و آنها را نادرست خواند.
در بیانیه سفارت آمده است: اوکراین هرگز هیچگونه فعالیتی مرتبط با آموزش افراد مسلح یا تولید و بهکارگیری پهپاد برای اهداف غیرقانونی در خارج از خاک خود، از جمله در عراق یا اقلیم کردستان، انجام نداده و انجام نخواهد داد. این نوع اتهامات، اطلاعات نادرستی هستند که هیچ پایه و اساسی ندارند و با هدف تخریب چهره اوکراین و رهبری آن منتشر میشوند.
سفارت اوکراین همچنین از رسانهها خواست تنها به منابع رسمی و تأییدشده استناد کنند و از انتشار گزارشهای نادرست و تبلیغات بیاساس خودداری نمایند.
