آغاز تحرکات دیپلماتیک گستردە حزب دموکرات علیه اتحادیه میهنی؟

بە گزارش کردپرس منابعی از حزب دموکرات کردستان گفتەاند کە این حزب، کارزار دیپلماتیک شدیدی علیه اتحادیه میهنی کردستان آغاز کرده است.

یک منبع نزدیک به رهبری حزب دمکرات کردستان دربارۀ جزئیات این اقدام بە شارپرس گفتە است: «پس از رویداد حمله به «لاله‌زار» توسط نیروهای اتحادیه میهنی، حزب دموکرات تیمی سه‌نفره تشکیل داده که متشکل از یک عضور دفتر سیاسی و دو نفر از رهبران عالی‌رتبه حزب است. وظیفۀ این تیم هماهنگی کامل با دفتر روابط خارجی حزب و ارائه جزئیات دقیق حمله به لاله‌زار به نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های خارجی است».

منبع یادشده تصریح کرده است که این تیم با سرزدن به تمامی کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها، توضیح خواهد داد که هیچ‌یک از نیروهای رسمی دولت اقلیم کردستان و هیچ تصمیم حکومتی در این حمله دخالت نداشته و این اقدام به ابتکار نیروهای اتحادیه صورت گرفته است.

وی تأکید کرده است: حزب دموکرات این پیام را به همۀ نمایندگی‌های دیپلماتیک منتقل می‌کند که اگرچه اتحادیه میهنی از نیرو و تجهیزات رسمی حکومت استفاده کرده‌اند، اما این کار بدون اطلاع و تصمیم دولت انجام شده است.

به گفتۀ این منبع، حزب دموکرات کردستان تیم مزبور را مأمور کرده است تا علاوه بر تشریح ابعاد حادثه، شمار نیروها، نوع سلاح‌ها و جزئیات کامل حمله به لاله‌زار را به تمامی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای جهان ارائه دهد.

وی در ادامه افزود: حزب دموکرات کردستان خود را محق می‌داند که این کارزار سیاسی و دیپلماتیک را آغاز کند، زیرا این حزب نیروی نخست اقلیم و ستون اصلی دولت اقلیم کردستان است و اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی در سلیمانیه رویدادی رقم بزند که به‌عنوان نقطۀ ضعف و بی‌ثباتی کل اقلیم تلقی شود.

بە نوشتۀ شارپرس این تحرکات در حالی است که سه‌شنبه گذشته، بلافاصله پس از رویداد لاله‌زار، بافل طالبانی حرکتی سیاسی علیه حزب دموکرات انجام داد و تمامی روابط حزبش را با حزب دموکرات کردستان قطع کرد.

علاوه بر این، دو روز پیش‌تر قباد طالبانی در نشست با شماری از رسانه‌های اقلیم موضع اتحادیه میهنی در برابر حزب دموکرات را اعلام کرده و گفته بود: «حزب دمکرات کردستان هیچ ارتباطی با این پرونده و اقدامات علیه اتحادیه، یا حتی شخص بافل طالبانی، ندارد.»

این تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که بامداد ۲۲ همین ماه، اتحادیه میهنی کردستان با نیرویی سنگین و تسلیحاتی پیشرفته به لاله‌زار و مقر لاهور طالبانی یورش برد. این درگیری سه ساعت و نیم به طول انجامید و در پایان نیروهای لاهور طالبانی و برادرش پولاد دستگیر شدند.

بعدها منابعی گزارش دادند که در این عملیات از بیش از ۱۵۰ پهپاد بمب‌افکن و شناسایی، نزدیک به هزار نیروی پیاده، ۹ تانک، ۱۰۰ خودروی زرهی و ۱۵۰ خودروی نظامی استفاده شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده ساخت فرانسه و آمریکا بوده است.