انفجار در دانشکده نظامی سلیمانیه؛ یک دانشجو جان باخت

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت دفاع عراق اعلام کرد در زمان تمرین تیراندازی در دانشکده سوم نظامی در «قره چولان» استان سلیمانیه، یک راکت منفجر شد که بر اثر آن ۳ نفر از دانشجویان دانشکده زخمی شدند و یک نفر جان باخت.

به گزارش کرد پرس وزارت دفاع عراق امروز سه شنبه اعلام کرد تحقیق درباره انفجار در دانشکده نظامی سلیمانیه را آغاز کرده است.

بر اساس خبر  خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد، در زمان تمرین تیراندازی در دانشکده سوم نظامی در «قره چولان» استان سلیمانیه، یک راکت منفجر شد که بر اثر آن چهار نفر از دانشجویان دانشکده زخمی شدند.

این بیانیه می افزاید: مصدومان فورا برای درمان به بیمارستان منتقل شدند که سه نفر از آنان پس از دریافت خدمات اورژانسی بهبود یافتند ولی دانشجوی چهارم به علت شدید بودن جراحات جان باخت و قرار است از مسیر هوایی به بغداد اعزام شود.

بر اساس این بیانیه، وزارت دفاع عراق پس از وقوع این حادثه تحقیقات فوری برای مشخص شدن علت این حادثه و اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین تکرار نشدن آن در آینده و بازخواست مقصران را آغاز کرد.

