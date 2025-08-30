بە گزارش کردپرس ابوبکر هلدنی، عضو پیشین پارلمان کردستان اعلام کرد مردم سلیمانیە با همه گرایشها و صداها در قبال رویدادهای لالهزار مسئول هستند. او در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود با عنوان «در حادثه لالهزار متأسفانه وظیفه انسانیمان را انجام ندادیم و همگی مقصریم» نوشت: «آنچه هفته گذشته در لالهزار رخ داد، اگر نگوییم شش میلیون کُرد اقلیم کردستان، دستکم همه مردم سلیمانیە با تمام گرایشها و صداها مسئولیم و این بار بر دوش ماست.»
او با انتقاد از بیتفاوتی نخبگان سیاسی، اجتماعی، دانشگاهیان، علمای دینی، روشنفکران و روزنامهنگاران افزود: «چرا همه ما بهجای آنکه پشتوانهای انسانی برای جلوگیری از درگیری باشیم، خود را به بیتفاوتی زدیم، گویی زخم و خفتی نباید بر ما وارد شود تا این رویداد نیز همچون لکهای در تاریخمان ثبت گردد.»
هلدنی تأکید کرده است که از عصر تا نیمهشب روز حادثه، همه از تحرکات غیرعادی و دستور بازداشت لاهور طالبانی آگاه بودند، اما جامعه واکنشی نشان نداد. به باور او، اگر همگان به وظیفه انسانی خود عمل میکردند، میشد از خونریزی و خسارتهای مادی و معنوی واردشده به کرد، کردستان، اقلیم و سلیمانیه جلوگیری کرد.
او با مرور خاطرات دههها تجربه تاریخی – از انقلاب ایلول، جنگ ایران و عراق، بمباران شیمیایی، انفال، آوارگی و تعریب اجباری، تا جنگ داعش و رویداد ۱۶ اکتبر – نوشت که هیچیک از این فجایع بهاندازه رخداد لالهزار برایش دردناک نبوده، زیرا آن را ناشایست برای کرد و بیمنطق در عصر کنونی دانست.
در پایان، هلدنی با ابراز شرمساری از ناتوانی جامعه در جلوگیری از این فاجعه نوشت: «آیندگان و تاریخ روزی از ما خواهند پرسید که با این چرکزخم چه کردیم. من شخصاً احساس شرم و عذاب وجدان دارم.»
