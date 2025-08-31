به گزارش کردپرس، بافل طالبانی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که در دیدار با حمید شطری، رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق، بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی عراق و اقلیم تأکید کرده است.

او خاطرنشان کرد: «تأمین زندگی آرام و حفاظت از شهروندان در برابر ترور، وظیفه‌ای ملی است و تنها با همکاری مشترک می‌توان بهتر با تهدیدهای امنیتی مقابله کرد و فرصت را از تروریست‌ها گرفت.»

بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لاله‌زار یورش بردند که در جریان آن لاهور طالبانی، رئیس پیشین اتحادیه میهنی کردستان و برادرش بازداشت شدند.

سایت اختصاصی تلویزیون روداو نوشته است: یک منبع بلندپایه امنیتی عراق روز ۲۵ آگوست اعلام کرده بود که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، یک هیأت عالی‌رتبه امنیتی را برای بررسی دقیق رویداد لاله‌زار به سلیمانیه اعزام خواهد کرد.

امروز نیز یکی از مقامات امنیتی عراق به شبکه روداو گفت هدف از سفر رئیس دستگاه اطلاعات ملی به سلیمانیه، پیگیری همین رویداد بوده و هیأت نیز به دستور سودانی اعزام شده است.

طالبانی در این نشست تأکید کرده است: «قانون باید مرجع باشد و هر فردی در هر سطح و جایگاهی اگر قانون‌شکنی کند و جان و امنیت شهروندان را به خطر بیندازد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.»

در این نشست همچنین قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، جلال شیخ ناجی، رئیس دستگاه اطلاعات و حفاظت اقلیم و هیوا احمد، رئیس دستگاه امنیتی اقلیم کردستان حضور داشتند.