۲۱ آگوست، زخمی بر پیکر سلیمانیه که هرگز التیام نخواهد یافت

به گزارش کردپرس، سوران عمر، رئیس فراکسیون جماعت عدالت کردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد پس از ۲۱ آگوست سال جاری، در درگیری میان دو فرد وابسته به یک خانواده، با استفاده از پهپاد و تجهیزات انفجاری، خطرناک‌ترین شیوه‌های ترور به‌کار گرفته شد و زخمی بر پیکر سلیمانیه وارد کردند که هرگز فراموش نخواهد شد و درمان‌ناپذیر است.

او در جریان دیدار با رحمان غریب، مسئول مرکز رسانه ای مترو، گفت: «در گفت‌وگوهایمان درباره مسائل بسیاری مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر صحبت کردیم؛ آزادی و حقوقی که در سال ۲۰۲۵ با پهپاد و دروغ مورد هدف قرار می‌گیرند و به مرحله ترور و ارعاب کشیده شده‌اند.»

سوران عمر تأکید کرد: «مطمئن باشید این سکوتی که بر رسانه‌ها، جامعه مدنی و خیابان‌ها تحمیل شده، نه نشانه پیروزی است و نه ناشی از اراده مردم، بلکه نتیجه ارعاب و فشار است؛ شما در این موضوع بی‌تقصیر هستید، زیرا بارها صدای آزادی‌خواهی‌تان را سرکوب کرده‌اند.»

وی در ادامه افزود: «آمریکا، بریتانیا و کشورهای اروپایی مسئول سلاح‌هایی هستند که به دست اتحادیه میهنی و حزب دمکرات افتاده است. همچنین، شورای امنیت اقلیم کردستان مسئول تمام نیروهای مسلحی است که هر طرف، دیگری را به ترور و استفاده ابزاری از دادگاه برای حاکمیت متهم می‌کند.»

او هشدار داد: «اکنون ما در خطرناک‌ترین مرحله برای امنیت، سلامت و آزادی بیان و حقوق بشر هستیم! روزی شما را به بهانه یک پرونده قضایی بازداشت می‌کنند، روزی با تصادف ساختگی موتورسواری به سراغتان می‌آیند یا پهپادی به سویتان می‌فرستند و شما را به خاک کشور همسایه می‌سپارند.»

سوران عمر در پایان تصریح کرد: «یا در پرونده‌ای، رئیس حزبی اپوزیسیون را به دادگاه می‌کشانند به بهانه اینکه گویا عکس زنی گرفته شده است! اگر چنین معیارهایی مبنای محاکمه باشد، بسیاری از افراد در برخی دستگاه‌های امنیتی باید به‌خاطر این اتهامات محاکمه شوند.»