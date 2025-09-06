۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۷

علی حمه صالح:

نیروی امنیتی، دستگاه قضاوت، بهداشت و درمان و درنهایت حقوق بشر قربانی تقسیمات حزبی شده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در اظهاراتی شدیداللحن تقسیمات حزبی در اقلیم کردستان را عامل نابسامانی‌ها دانست و گفت حتی نهاد حقوق بشر نیز قربانی این روند شده است.

به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش «موضع میهنی»، در سخنانی وضعیت اقلیم کردستان و شیوه حکمرانی موجود را به شدت بحرانی توصیف کرد و گفت: «اقلیم و حکمرانی آن به شرایطی بسیار وخیم دچار شده‌اند. نه تنها نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، بلکه حتی نهاد حقوق بشر هم تقسیم شده است. این دو بلای بزرگ همه چیز را تقسیم کرده‌اند؛ نه تنها پیشمرگه، درآمدها، زمین و مرزها را، بلکه حتی امنیت، قضاوت و درمان را هم. حتی نهاد حقوق بشر نیز قربانی تقسیمات شده است.»

وی با انتقاد از انحصار قدرت توسط دو حزب اصلی اقلیم افزود: «کدام دشمن به اندازه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی مانع از تشکیل ارتش و دادگاه ملی برای این اقلیم شدەاند؟ کدام دشمن اینگونه ثروت این کیان را به باد داده است؟ دولت و ملت هیچ جایگاهی ندارند؛ دو حزب و چند حاکم همه چیز را در دست دارند. دولتی که توان پرداخت یک ماه حقوق را ندارد، اما حاکمان و فرزندانشان میلیاردر شده‌اند. این وضعیت تا زمانی که برای همیشه کنار گذاشته نشوند، پایان نخواهد یافت.»

