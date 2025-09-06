به گزارش کردپرس، بخشی از اعضای تیم اجرایی سازمان مستقل حقوق بشر بیانیه این نهاد درباره بازداشتشدگان رویداد لالهزار را رد کردند و آن را «موضعی سیاسی و طراحیشده» دانستند. آنان تأکید کردند که «بارها نسبت به اینگونه مواضع و پیامها انتقاد کردهایم؛ پیامهایی که نه به اطلاع ما رسیده و نه از ما پرسیده شده است، اما برای حفظ اعتبار سازمان، هیچگاه به نام آن موضعگیری نکردهایم».
این اعضا توضیح دادند که:
1. در خصوص دیدار با آرام قادر، پس از درخواست خانواده او برای پیگیری، هماهنگیهایی با مراجع مربوطه انجام شد و وعده داده شد که روز یکشنبه 2025/9/7 فرصت دیدار فراهم شود. اما انتشار زودهنگام بیانیه معنای روشنی ندارد.
2. درباره بازداشتشدگان لالهزار، ما نخستین تیمی بودیم که به دیدار لاهور شیخ جنگی و بازداشتشدگان رفتیم و از طریق ما، دستگاه امنیت عمومی سلیمانیه امکان دیدار خانوادهها را فراهم کرد و همکاری ادامه دارد. قرار بود روز یکشنبه همه تسهیلات داده شود، اما پیش از موعد مقرر بیانیهای آماده و منتشر شد.
این گروه از اعضا همچنین خاطرنشان کردند: «ما آن پیام منتشرشده به نام سازمان حقوق بشر را رد میکنیم و آن را صرفاً دیدگاه یک جریان سیاسی میدانیم که نام سازمان را برای اهداف سیاسی خود به کار گرفته است. نهادهای امنیتی سلیمانیه از ابتدای رویداد لالهزار همکاری داشتهاند و این پرونده همچنان در حال بررسی است».
آنان همچنین به صورت انتقادی پرسشهایی درباره پروندههای دیگر از جمله، ممناعت از شرکت ادهم بارزانی در ختم مادرش، تیراندازی در ماجرای خورشید هرکی، تهدید روزنامهنگار هێمن مامەندی، بازداشتهای سیاسی در اربیل و دهوک، دادگاه شێروان شێروانی، و نیز پروندههای شوان صابر و رشید آغا مطرح کردند و پرسیدند چرا در این موارد سکوت شده است.
در پایان این اعضا تأکید کردند که تداوم چنین مواضعی، تنها به سود یک جریان سیاسی خواهد بود و وجهه سازمان را خدشهدار میکند. آنان تأکید کردند که بخشی از کمیته اجرایی سازمان، حرفهای و مستقل عمل کرده و همواره در چارچوب وظایف قانونی خود به دفاع از حقوق بشر پرداختهاند.
