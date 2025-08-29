به گزارش کردپرس سرتیپ محمد صابر همەوندی، افسر بازنشسته و کارشناس نظامی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو تأکید کرد که اعترافات متهمان «شکل طبیعی خود را نداشته» و «بسیار شتابزده بوده است». به گفته او، این افراد اکنون «اسیر و تحت فشار روانی و جسمی‌اند» و بنابراین چنین اعترافاتی «از نظر حقوقی قابل استناد نیستند.»

وی اشاره کرد که «فشار زیادی» بر اتحادیه میهنی کردستان چه در داخل و چه در خارج وجود دارد و همین امر سبب شده در روند تحقیق و آشکارسازی نتایج، شتابزدگی صورت گیرد.

دربارۀ احتمال وقوع کودتا، سرتیپ محمد صابر با تکیه بر دانش نظامی و حقوقی خود، آن را رد کرده و گفت: «کودتا در جهان امروز بسیار دشوار است، دیگر کودتا ممکن نیست.» او معتقد است با چند تک‌تیرانداز یا پهپاد نمی‌توان رهبری اتحادیه میهنی را ساقط کرد.

وی تأکید کرد: «رهبری مانند بافل طالبانی تنها نیست؛ صدها و هزاران نفر اطراف او هستند. اگر حتی رهبر کشته شود، هدف محقق نمی‌شود، زیرا ظرفیت و توان اتحادیۀ میهنی به پایان نخواهد رسید.»

او بر ضرورت بررسی دقیق‌تر رویداد و شفاف‌سازی بیشتر تأکید کرد و گفت: «این کودتا نیست.»

صبح روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، شماری از نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لاله‌زار یورش بردند و پس از بیش از سه ساعت درگیری شدید با لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق، خواهر و برادران او بازداشت شدند.