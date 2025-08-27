بازداشت ۳ اوکراینی در اقلیم کردستان؛ اتهام طراحی ترور بافل و قباد طالبانی

به گزارش کردپرس، دستگاه امنیت اقلیم کردستان با انتشار ویدیویی از اعترافات شماری از بازداشتشدگان اعلام کرد سه تبعه اوکراین را بازداشت کرده که در حال آموزش یک گروه محلی برای استفاده از ریزپرندهها بودهاند. به گفته این نهاد، هدف از آموزشها اجرای عملیات ترور با حمایت مالی و هدایت لاهور شیخ جنگی بوده است.
دستگاه امنیتی اقلیم کردستان (سلیمانیه) در بیانیە خود رسماً لاهور شیخ جنگی را به طراحی و برنامهریزی برای ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، و قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم، متهم کرد.
در اظهارات نیروهای امنیتی همچنین از تلاش چندباره برای اجرای عملیات ترور اشاره شده است. بر اساس این اعترافات، افراد بازداشتشده در هتل لالهزار، تحت آموزشهای ویژهای برای ترور با موتورسیکلت و با استفاده از سلاحهای بیصدا قرار گرفته بودند.
منابع امنیتی میگویند تاکنون دستکم ۱۶۲ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند و در جریان یکی از حوادث مرتبط در هتل لالهزار، ۱۲ نفر جان خود را از دست دادهاند که سه تن از آنان از نیروهای امنیتی سلیمانیه بودهاند.
نظر شما