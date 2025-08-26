چهار تلاش برای ترور بافل و قباد طالبانی؛ ۱۲ کشته و ۱۶۰ بازداشتی در درگیری لالەزار

به گزارش کردپرس روز سهشنبه، ۲۶ آگوست، یک منبع اتحادیه میهنی به جمعی از خبرنگاران رسانههای مختلف گفت: «۱۲ نفر در درگیری لالەزار کشته شدند که ۳ نفر از آنان از نیروهای امنیتی سلیمانیه بودند؛ همچنین ۱۶۰ نفر بازداشت شدهاند.»
این منبع عالیرتبه اتحادیه میهنی افزود که در دو ماه گذشته، ۴ بار تلاش برای ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، و قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان صورت گرفته است.
اولین «تلاش برای ترور بافل طالبانی» به گفته این منبع، «از طریق فرماندهیای بوده که نیروی آمریکایی همراه او بود و به همین دلیل نقشه اجرا نشد.»
به گفته او، یکی دیگر از تلاشها «از طریق یک تکتیرانداز از فاصله ۶۰۰ متری در پروژهای مسکونی در دباشان انجام شد.»
وی افزود: «تکتیرانداز آمادهباش بود و حتی یک بار نشانگر لیزری سلاحش را روی سینۀ بافل طالبانی انداخت، اما بعداً پشیمان شد و شلیک نکرد.»
یکی دیگر از تلاشها برای «ترور» نیز به گفته این منبع اتحادیه میهنی «در رستوران وُگ در سرچنار بود، اما موفق نشد.»
این منبع تأکید کرد: «بخشی از این تلاشها به دلیل استفاده بافل طالبانی از خودروی ضدگلوله ناکام ماند.»
او همچنین گفت: «یک بار هم برنامه ترور قباد طالبانی در هواپیمایی که بر فراز آسمان سلیمانیه پرواز میکرد، طراحی شده بود.»
این منبع اتحادیه افزود: «پیش از آغاز درگیری، بافل طالبانی سه بار با لاهور طالبانی تلفنی صحبت کرد و به او گفت: بیا بیرون، خودم میآیم با تو دیدار میکنم؛ اما او نیامد و حاضر به تسلیم نشد.»
در پایان تأکید کرد: «حزب دمکرات کردستان در این تلاشها و برنامهریزیها دخیل نبوده و مشارکت نداشته است.»
