کانال زوم به مالک این کانال بازگردانده شد

به گزارش کردپرس رحمان غریب در گفتوگویی با خندان اعلام کرد: «مرکز مترو با قباد طالبانی توافق کرده است که تجهیزات کانال زوم که نیروهای امنیتی توقیف کرده بودند به آن بازگردانده شود و دفتر کانال نیز دوباره تحویل گردد.»
او تأکید کرد: «قباد طالبانی هیچ شرطی جز حرفهای بودن تعیین نکرده است. کانال پیشتر با حمایت مالی لاهور طالبانی اداره میشد اما به نام هیمن محمود ثبت شده و اکنون هم به او تحویل میشود.»
رحمان غریب گفت: «شرط قباد طالبانی از نظر ما در مترو پذیرفتنی بود و هیمن محمود به عنوان مالک کانال نیز آن را پذیرفته است.»
وی توضیح داد: «اتحادیه میهنی هیچ حمایتی از کانال نخواهد کرد و زوم میتواند به صورت مستقل فعالیت داشته باشد. مالک کانال آزاد است که منابع مالی لازم برای اداره آن را فراهم کند.»
به گفته مدیر مرکز مترو، کانال زوم همچون دیگر رسانههای مستقل کردستان میتواند آزادانه اخبار و رویدادها را پوشش دهد.
او افزود: «در شرایطی که اخبار مربوط به لاهور طالبانی داغ است، زوم نیز میتواند همانند دیگر رسانهها آن را پوشش دهد. این موضوع هم با قباد طالبانی مطرح شد.»
رحمان غریب خاطرنشان کرد: «مرکز مترو تصمیم قباد طالبانی را پیگیری میکند و همراه با شرکای بینالمللی خود وضعیت ۲۰۰ خبرنگاری را که در این کانال مشغول کار هستند زیر نظر میگیرد تا از امنیت، کار و زندگی آنها محافظت شود.»
کانال «زوم» از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ پخش ماهوارهای خود را آغاز کرد، در حالی که پیشتر در ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ از طریق شبکههای اجتماعی معرفی شده بود. اما پس از حادثه لالهزار در بامداد ۲۲ آگوست، پخش آن متوقف شد و نزدیک به ۲۰۰ خبرنگار شاغل در آن بیکار شدند.
مالکیت این کانال متعلق به شرکت معادن زهبی است که در اختیار روزنامهنگار هیمن محمود قرار دارد و خود او مدیر آن است. این شرکت از وزارت فرهنگ اقلیم کردستان و نهاد اطلاع رسانی و رسانه عراق مجوز فعالیت دارد. لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق نیز پیشتر پشتیبان مالی کانال بود.
