حکم بازداشت اژی امین صادر شد

به گزارش کردپرس یک منبع مطلع به خبرنگاران اقلیم کردستان گفته است که دستور بازداشت اژی امین فرماندۀ سابق ضدترور و فرماندۀ کنونی دستگاه امنیت اقلیم کردستان به اتهام تلاش برای ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی و ایجاد آشوب و کودتای نظامی صادر شد؛
سایت خبری خندان نوشت: این منبع عالیرتبه پیشتر نیز اشاره کرده بود که سه بار برنامهای برای ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی طراحی و تلاش برای اجرای آن انجام شده است. همچنین یک بار نیز تلاش برای ترور قباد طالبانی، معاون رئیس دولت اقلیم، صورت گرفته است.
به گفته این منبع، در جریان این طرحها، در منطقه لالهزار «گروهی از مسلحان هدایتشده تشکیل شده بودند تا نحوه ترور و قتل با سلاح از روی موتورسیکلت را بررسی کنند و با استفاده از کمین و اقدامات ناشناس، در ماه گذشته چهار بار تلاش برای ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی و قباد طالبانی، معاون رئیس دولت اقلیم، صورت گرفت.»
این منبع عالیرتبه افزود: «در حادثه لالهزار ۱۲ نفر کشته شدند که ۳ نفر از آنان از نیروهای امنیتی سلیمانیه بودند و همزمان ۱۶۲ نفر نیز بازداشت شدند.»
وی همچنین توضیح داد که در اواخر روز پنجشنبه گذشته، یک نیروی امنیتی به هتلی در لالهزار نزدیک شد تا دستور بازداشت لاهور طالبانی، رئیس جبۀ خلق، را اجرا کند. پس از چهار ساعت درگیری، لاهور طالبانی و برادرش به همراه تعدادی دیگر از افرادی که در هتل حضور داشتند، بازداشت شدند.
