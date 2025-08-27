به گزارش کردپرس در جریان درگیری‌های بامداد ۲۲ آگوست در هتل لاله‌زار سلیمانیه، مرگ پنج نفر از نیروهای امنیتی و افراد وابسته به لاهور طالبانی تأیید شده است.

سایت خبری خندان گزارش پزشکی قانونی سلیمانیه درباره این افراد را منتشر کرده در میان آن‌ها یک قربانی هنوز به‌دلیل سوختگی شدید شناسایی نشده است.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی، سه نفر از نیروهای امنیتی جان باخته‌اند: دیار سردار از نیروهای کوماندوی کردستان (متولد ۱۹۹۴) که بر اثر اصابت گلوله کشته شده و هیچ اموالی نداشته است؛ آری شیخ سعاد طالبانی (متولد ۱۹۹۳) از نیروهای ضدترور که بر اثر تیراندازی جان باخته و ۳۰۰ دلار و ۱۰۰ هزار دینار همراه داشته؛ و سرمند علی (متولد ۱۹۹۹) از نیروهای اداره عملیات امنیت (آسایش) که او نیز بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده و دارایی ثبت‌شده‌ای نداشته است.

از سوی دیگر، دو تن از افراد وابسته به لاهور شیخ‌جنگی نیز کشته شده‌اند. هویت یکی از آن‌ها هنوز به‌دلیل سوختگی کامل جسد مشخص نشده است. فرد دوم مصطفی عبدالله (متولد ۲۰۰۵) بوده که ساعت ۸:۳۰ صبح به پزشکی قانونی منتقل و ساعت ۳:۴۰ بعدازظهر ۲۳ آگوست ۲۰۲۵ به خانواده‌اش تحویل داده شده است. او ۱۰۰ دلار و ۴۰ هزار دینار همراه داشته است.