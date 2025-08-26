هتل لاله زار نمادی از غلبه سلاح بر حاکمیت قانون در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، با درگیری تانکها و پهپادهای اخیر در خیابانهای شهر سلیمانیه عراق، حاکمیت قانون و نظم در اقلیم کردستان در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا جناحهای کردی به رهبری دو پسرعموی رقیب وارد نبردهای خشونتآمیز شدهاند.
روند اختلافات میان دو پسرعموی کرد- دارای تابعیت بریتانیایی، هرکدام با نیروهای خود، منجر به حملهای به هتلی در سلیمانیه شد که در آن از توپخانه، هامویها و پهپاد استفاده شد. ساکنان این منطقه اکنون احساس ترس دارند چراکه منطقه بیثباتتر شده است. قانون و نظم در کردستان عراق اکنون بسیار تضعیف شده است.
توپخانه سنگین، هامویهای ساخت آمریکا و پهپادها به هتل لالهزار در منطقه سرچنار حمله کردند، جایی که نیروهای وفادار به لاهور طالبانی یا شیخجنگی، رئیس سابق مشترک اتحادیه میهنی کردستان و نماینده فعلی پارلمان اقلیم کردستان و رئیس حزب جبهه خلق، پناه گرفته بودند.
این درگیری در بامداد جمعه، ۲۲ اوت، زمانی که نیروهای وفادار به بافل طالبانی، رئیس فعلی این حزب و همچنین شهروند بریتانیایی و پسرعموی لاهور شیخجنگی، با نیروهای لاهور درگیر شدند، آغاز شد. ساکنان شب را ترسناک توصیف کردند: «نمیتوانستیم بخوابیم. این شب مانند جهنم بود.» صدای گلولهها، توپخانه و حملات پهپادی در سراسر شهر طنینانداز شد. فیلمهایی که توسط کانال ۸، تلویزیون رمسی اتحادیه میهنی، منتشر شد نشان میداد که تانکها و هامویها—که توسط ائتلاف به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش تأمین شده بودند—در خیابانها حرکت میکنند و علیه نیروهای لاهور طالبانی و ساختمانهای مسکونی مجاور استفاده میشوند.
این نبرد تقریباً چهار ساعته، بامداد جمعه با دستگیری لاهور و برادرش پولاد طالبانی—هر دو شهروند بریتانیایی و اعضای خانواده برجسته طالبانی—پایان یافت، در حالی که دهها نفر از وفادارانشان نیز تسلیم شدند. ویدئوهای بعدی که منتشر شد، لاهور را نشان داد که توسط نیروهای امنیتی کرد تحت فرمان اتحادیه میهنی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روی زمین کشیده میشود. حزب او، جبهه خلق اعلام کرد سرنوشت ۲۹ نفر از وفاداران که در داخل هتل بودند، هنوز نامعلوم است.
اظهارات متناقض
سرهنگ سلام عبدالخالق، سخنگوی سازمان امنیت اقلیم کردستان مستقر در سلیمانیه، در بیانیهای گفت که سه مامور امنیتی کشته و حدود بیست نفر زخمی شدند. بارزان محمد، مدیر پزشکی قانونی سلیمانیه، به نیوعرب اعلام کرد که پنج جسد دریافت شده است: سه نفر از نیروهای اتحادیه میهنی و دو نفر از نیروهای لاهور طالبانی. یک جسد شناسایی و توسط بستگانش تحویل گرفته شد؛ دیگری منتظر آزمایش DNA است.
شبکههای اجتماعی از تلفات بالاتر گزارش دادند. آنها ادعا کرده اند حدود نفر۵۰ کشته و ۳۰ جسد تحویل پزشکی قانونی شده است. جبهه خلق مقامات اتحادیه میهنی را متهم به پنهانکاری در مورد تعداد واقعی کشتهها کرد و گفت وضعیت ۲۹ نفر که در هتل لالهزار بودند، هنوز نامعلوم است.
ویدئوهای شبکه های اینترنتی نشان دادند که بازداشتشدگان پس از تسلیم مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
به نظر میرسد این درگیریها پس از آن آغاز شد که یک قاضی تحقیقی دستور بازداشت لاهورشیخجنگی و همراهانش را که با جبهه خلق مرتبط هستند، بر اساس ماده ۵۶ قانون مجازات عراق به اتهام «مختل کردن نظم عمومی» صادر کرد.
سپس اتحادیه میهنی شیخجنگی را به توطئه برای ترور بافل طالبانی متهم کرد—اتهاماتی که از سوی جبهه خلق رد شد.
ملا حسن، عضو ارشد جبهه خلق به رهبری لاهور طالبانی به نیوعرب گفت: «این اتفاقات هیچ مشروعیتی برای دولت، حکومت، قانون یا ثبات در اقلیم کردستان باقی نمیگذارد . این منطقه تبدیل به مکانی شده است که گروههای مسلح در آن حکومت میکنند، نه نهادها. هرکس سلاح قویتری داشته باشد، تصمیمگیرنده است.»
ملا حسن از آمریکا و فرانسه خواست استفاده از سلاحهای تأمینشده از سوی کشورهای خارجی را بررسی کنند و هشدار داد که حزبش ممکن است برای برقراری عدالت به دادگاههای بینالمللی مراجعه کند، زیرا لاهور و برادرش پولاد طالبانی—که پس از زخمی شدن دستگیر شد—تابعیت بریتانیایی دارند.
واشنگتن نیز ضمن ابراز نگرانی اعلام کرد: «ما با هر خشونتی که امنیت و ثبات عمومی را تهدید کند، مخالفیم.». پنتاگون به سوالات رسانهها درباره استفاده از سلاحهای آمریکایی در درگیریهای داخلی کُرد پاسخ نداد.
نیوعرب همچنین با عبدالخالق و کاروان گزنه ای، سخنگوی اتحادیه میهنی تماس گرفت، اما هیچیک تا زمان انتشار گزارش در دسترس نبودند.
کانالهای کردی روز دوشنبه گزارش دادند که نهاد امنیت وابسته به اتحادیه میهنی قصد دارد اعترافات تیراندازان و همراهان لاهور را پخش کند و آنها را به تلاش برای بیثبات کردن منطقه کردستان متهم کند. عبدالخالق به رسانههای محلی گفته است که نیروهای امنیتی دهها پهپاد انتحاری را در هتل لالهزار توقیف کردهاند.
نیوعرب تصاویر ضبط شدهای از داخل هتل لالهزار به دست آورد که نشان میدهد یک پهپاد شناسایی، که ظاهراً متعلق به نیروهای اتحادیه میهنی است، قبل از آغاز درگیریها بالای هتل در حال پرواز بوده است.
دولت اقلیم کردستان، تحت سلطه حزب دموکرات کردستان، اعلام کرد که تا «لحظات نهایی» از این عملیات مطلع نشده بود.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم خواستار حفظ آرامش شد و هشدار داد که خشونت، ثبات منطقه را تهدید میکند. روز دوشنبه، دفتر سیاسی حزب دموکرات در بیانیهای این درگیریها را «منبع نگرانی نه تنها برای مردم سلیمانیه بلکه برای کل منطقه کردستان» دانست.
دفتر دادستانی اقلیم کردستان عراق از آن زمان تحقیقات خود را آغاز کرده و جبهه خلق نیز شکایت رسمی علیه اتحادیه میهنی در کمیسیون مستقل حقوق بشر منطقه کردستان ثبت کرده است.
توازن گستردهتر قوا
منطقه کردستان میان اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی در سلیمانیه و حزب دموکرات به رهبری بارزانی در اربیل و دهوک تقسیم شده است و هر جناح نیروهای امنیتی جداگانهای دارند. فشارهای بینالمللی برای یکپارچه کردن این نیروها طی سالها پیشرفت کمی داشته است. مردم محلی خواستار بررسی این موضوع هستند که چرا سلاحهای پیشرفته تأمینشده برای مبارزه با داعش، در منازعات داخلی کردی یا سرکوب اعتراضها استفاده میشوند.
رقابت بین این دو حزب به جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد. دستگیری لاهور طالبانی بازتابی از مبارزات شخصی مستمر در سیاست کردستان و ادامه بیثباتی منطقه است.
صبح جمعه، انتشار دود از هتل لالهزار همچنان ادامه داشت. خودروهای سوخته در خیابانها رها شده و خانهها و کسبوکارهای مجاور آسیب دیدهاند. نیروهای اتحادیه میهنی برخی حامیان غیرنظامی لاهور را دستگیر کرده اند. برادرش، آراس، از یورش نیروهای این حزب به خانهاش در شهر کویه نزدیک اربیل و غارت آن شکایت کرد.
شهروندان از اظهارنظر آشکار در این خصوص خودداری کردند. یکی از ساکنان حادثه را «شبی مملو از ترس» توصیف کرد و همسایگان از ترس انتقام سکوت کردند. برای بسیاری، این رویدادها شکنندگی نهادها در منطقه کردستان را برجسته کرد. ملا حسن گفت: «درگیریها ثابت کرد هرکس قویترین گروه مسلح را داشته باشد، حکومت میکند. قانون، دموکراسی و ثبات وجود ندارد.»
تلاشها برای یکپارچه کردن نیروهای پیشمرگه طی دههها عمدتاً شکست خورده است و درگیری هتل لالهزار نشان داد که نیاز به ایجاد فرماندهی واحد نیروهای مسلح در اقلیم کردستان فوری و ضروری است .
منبع: نشریه نیوعرب
نظر شما