بە گزارش کردپرس، شب گذشته ۲۰۲۵/۸/۱۹ چارچوب هماهنگی گرد هم آمد و درباره برگزاری انتخابات و موضوع آب گفتگو کرد، اما مسئله حقوق و نفت اقلیم کردستان بخشی از مباحث نشست نبود.
بهگفته بیانیه دفتر رسانهای چارچوب هماهنگی، در ابتدای نشست درباره پایان مراسم چهلم امام حسین (ع) صحبت شد.
طرفهای چارچوب هماهنگی بر تداوم آمادهسازی برای برگزاری انتخابات آینده پارلمان و انجام آن در موعد قانونی تعیینشده تأکید کردند.
این نشست شامگاه گذشته در دفتر شیخ همام حمودی و با حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، برگزار شد.
در بیانیه آمده است: «تمام اقداماتی را که از سوی دولت، طرفهای ذیربط و کمیسیون عالی مستقل انتخابات در پیش گرفته شده، ارج مینهیم؛ اقداماتی که موجب افزایش اعتماد به روند انتخابات و تضمین پاکی و شفافیت آن میشود.»
همچنین تأکید شد که چارچوب هماهنگی روند پرونده آب را پیگیری میکند و در عین حال از پایبندی عراق به توافقات راهبردی و تفاهمهای مشترک حمایت میکند. همچنین بر ادامه پروژههای خدماتی و ساخت ایستگاههای بزرگ شیرینسازی آب تأکید گردید.
چارچوب هماهنگی از سیاست دولت در گشودن درهای عراق به روی شرکتهای بزرگ جهانی حوزه انرژی و امضای توافقهای مهم برای تنوعبخشی به منابع صادرات انرژی قدردانی کرد.
در نشست هیچ اشارهای به مسئله نفت و حقوق کارمندان اقلیم کردستان نشد؛ در حالی که طبق گزارشات انتظار می رفت این موضوع در نشست چارچوب هماهنگی مطرح خواهد شد.
کارمندان اقلیم کردستان تاکنون حقوق ماههای ششم و هفتم خود را دریافت نکردهاند، در حالیکه این دو ماه حقوق در عراق توزیع شده است.
