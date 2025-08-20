سه شرط بغداد برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، هیئت وزیران عراق اعلام کرد که بر اساس پیشنهادهای کمیته‌های وزارتی تشکیل‌شده طبق دستور نخست‌وزیر، در نشست اخیر موافقت کردەاست تا با تجدید مصوبه شماره (۵۵۰) سال ۲۰۲۵، حقوق کارمندان اقلیم کردستان برای ماه ژوئن پرداخت شود، اما این امر منوط به رعایت سه شرط است:

۱. کمیته‌هایی که در بند سوم و چهارم مصوبه پیشین تعیین شده بودند، موظف‌اند کارهای خود را تکمیل کرده و ظرف یک هفته پس از این مصوبه، گزارشی مستند به هیئت وزیران فدرال ارائه دهند.

۲. تیمی که در بند دوم مصوبه پیشین تشکیل شده بود، باید ظرف یک هفته محاسبات مربوط به سهم خزانه فدرال از درآمدهای غیر نفتی اقلیم را مطابق قانون به پایان برساند. همچنین دولت اقلیم موظف است معادل مبلغ ذکرشده در بند (۲/۱) مصوبه قبلی را پرداخت کند؛ مشروط بر اینکه مکانیزم محاسبه آن به تأیید وزارت دارایی فدرال و دیوان عالی نظارت فدرال برسد.

۳. دولت اقلیم باید شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم را ملزم کند تا نفت تولیدشده را بر اساس مفاد قانون بودجه عمومی فدرال و مصوبه شماره (۵۵۰) هیئت وزیران سال ۲۰۲۵ تحویل دهند.