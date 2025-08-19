آمریکا تغییر مأموریت نظامی خود در عراق را تأیید کرد

به گزارش کردپرس روزنامه نشنال به نقل از مقامات آمریکایی، خروج نیروهای آمریکایی از پایگاههای این کشور در مناطق تحت کنترل دولت مرکزی عراق را تایید کرد و نوشت: آمریکا و عراق در سپتامبر سال گذشته توافق کردند که مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان یابد و باقی‌مانده نیروهای آمریکایی نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ از عراق خارج شوند. هم‌اکنون حدود ۲۵۰۰ نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند.

منابع خبری گزارش داده‌اند که بخشی از نیروهای آمریکایی از پایگاه عین‌الاسد در غرب عراق و فرودگاه بین‌المللی بغداد به اربیل در اقلیم کردستان منتقل شده‌اند. نماینده سفارت آمریکا در بغداد این تحولات را نشانه‌ای از «گذار مأموریت ائتلاف به یک شراکت امنیتی سنتی‌تر میان دو کشور» دانست و تأکید کرد که این به معنای پایان تلاش‌های جهانی ائتلاف علیه داعش نیست.

حسین علاوی، مشاور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق نیز تأیید کرد که دولت عراق بر تعهد خود به پایان مأموریت ائتلاف و انتقال روابط به سطح همکاری‌های دوجانبه پایبند است. او گفت: «دیدگاه دولت یافتن رابطه‌ای پایدار در همه زمینه‌ها، از جمله امنیتی است و این روند از طریق کمیته عالی نظامی دنبال شده است.»

بر اساس توافق میان دو کشور، فعالیت‌های ائتلاف در ستاد فرماندهی و پایگاه عین‌الاسد در سپتامبر ۲۰۲۵ پایان خواهد یافت (مرحله نخست)، و مرحله نهایی خروج نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل می‌شود.

صباح النعمان، سخنگوی نظامی نخست‌وزیر، این روند را «دستاوردی بزرگ و نشانه توانایی عراق برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات بدون کمک خارجی» توصیف کرد.

حضور نظامی آمریکا در عراق طی سال‌های اخیر به موضوعی مناقشه‌برانگیز در فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است. برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در بغداد بارها خواستار خروج نیروهای آمریکایی شده بودند. به گفته مشاور نخست‌وزیر، عراق در عین حال به دنبال حفظ همکاری با آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای هم‌پیمان تحت چارچوب توافق‌نامه راهبردی موجود است.