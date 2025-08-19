سخنگوی ائتلاف دولت قانون: السودانی سرنوشتی مشابه العبادی خواهد داشت

به گزارش کردپرس، عقیل فتلاوی، سخنگوی ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، شانسی برای بهدست آوردن دور دوم نخستوزیری ندارد، حتی اگر رأی زیادی کسب کند؛ زیرا عامل تعیینکننده، توافق سیاسی است.
فتلاوی در گفتوگو با رسانهها یادآور شد: «لیست نصر به رهبری حیدر عبادی زمانی که نتوانست پست نخستوزیری را بهدست آورد، فروپاشید و همین سناریو برای سودانی نیز تکرار خواهد شد.»
او افزود: «سودانی خود را برای دور دوم نخستوزیری از پا انداخته است و این در عملکرد و پیشنهادهای او کاملاً مشهود است. او نقش چارچوب هماهنگی و آنچه به او ارائه داده را به حاشیه بردهه است، چنین انتظاری از او نمی رفت.»
سخنگوی دولت قانون همچنین تأکید کرد: «نوری مالکی نزدیکترین فرد برای کسب پست نخستوزیری در انتخابات آینده است. وقتی آب در دسترس است، چرا باید به سراغ تیمم برویم؟ مالکی آماده است و از سلامتی کامل برخوردار است.»
فتلاوی پروژههای سودانی را سطحی و تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: «آنچه ارائه شده بیشتر نمایشی بوده و خدمت واقعی به مردم نکرده است. مشکلات زیادی همچنان باقی مانده، از جمله بحران برق.»
