خروج نیروهای ائتلاف دستاورد دولت و نتیجه پافشاری السودانی بود

بە گزارش کردپرس، صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار می‌رود و نشانه‌ای روشن از توانایی عراق در مقابله با تروریسم و تأمین امنیت بدون نیاز به کمک خارجی است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق افزود: «این اقدام بدون فشار یا پیگیری سیاسی از سوی نخست‌وزیر به نتیجه نمی رسید؛ همان‌طور که پرونده نماینده سازمان ملل نیز بسته شد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش‌تر سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده بود مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق تغییر ماهیت داده و به یک همکاری امنیتی دوجانبه بدل خواهد شد؛ تغییری که پایان مأموریت شکست داعش محسوب نمی‌شود، بلکه ادامه آن در قالبی تازه و با رهبری غیرنظامی در سطح جهانی دنبال خواهد شد.