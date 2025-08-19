به گزارش کردپرس، مریوان قرنی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، هشدار داد که در صورت تصویب قانون حشدالشعبی، عراق به قربانی تبدیل خواهد شد. او تأکید کرد که برخی جریانهای شیعه قصد دارند با پوشیدن لباس حشدالشعبی وارد پارلمان شوند تا این قانون را به تصویب برسانند.
قرنی گفت: «جامعه بینالمللی بهطور آشکار با تصویب چنین قانونی مخالف است، زیرا این اقدام خطر افزایش نفوذ منطقهای، تضعیف حاکمیت عراق و تبدیل حشدالشعبی به نیرویی موازی با وزارت دفاع را در پی دارد. با این حال، برخی گروههای سیاسی شیعه میخواهند به هر شکل ممکن طرح را پیش ببرند.»
او افزود: «بهتازگی حتی در گروههای واتساپی پارلمان از نمایندگان خواسته شده که سایز لباسهای خود را ارسال کنند تا روز رأیگیری با لباس حشدالشعبی در صحن پارلمان حاضر شوند.»
نماینده حزب دمکرات کردستان تأکید کرد که تصویب این قانون میتواند در داخل عراق به تعمیق شکافهای قومی و مذهبی و در سطح بینالمللی به واکنش آمریکا و متحدانش بینجامد، تا جایی که احتمال حمله به گروههای حشد یا اعمال تحریم علیه عراق وجود دارد.
او تصریح کرد: «بدون تردید، عراق قربانی تصویب این قانون خواهد شد، اما کسانی که میخواهند با لباس حشد وارد پارلمان شوند، تصمیم گرفتهاند کشور را فدای منافع خود کنند.»
نظر شما