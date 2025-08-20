تجمع معلمان و کارمندان معترض در سلیمانیه علیرغم فشارهای امنیتی

به گزارش کردپرس، معلمان و کارمندان دولتی سلیمانیه که حقوق دو ماه خود را دریافت نکردهاند، روز چهارشنبه ۲۰۲۵/۸/۲۰ رأس ساعت ۱۰ صبح دست به تجمع اعتراضی در برابر اداره آموزش و پرورش سلیمانیه زدند.
اعتراضات آنان به دلیل پرداختنشدن حقوق ماه ششم سال عنوان شده است. کمیته هماهنگی معلمان و کارمندان ناراضی پیشتر از همه کارکنان دولتی و حتی احزاب سیاسی خواسته بود که به جای سکوت در خانه، در تجمع اعتراضی مشارکت کنند و «خود را صاحب این مطالبات بدانند».
در همین حال، گزارشها حاکی است که نیروهای امنیتی به شکل گسترده در محل حضور یافتهاند تا مانع از برگزاری تظاهرات شوند. با این وجود، معلمان معترض تأکید کردهاند که «علیرغم فشارها و محدودیتها، بر ادامه تجمعات خود پافشاری خواهند کرد».
از سوی دیگر، شماری از احزاب مخالف و اپوزیسیون از جمله جماعت عدالت کردستان، اتحاد اسلامی کردستان، جنبش نسل نو، جنبش موضع میهنی و جنبش تغییر حمایت خود را از اعتراضات معلمان و کارمندان اعلام کردهاند.
نظر شما