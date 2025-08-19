سایت پسماند ارومیه روزانه ١٥٠ مترمکعب شیرابه آلوده تولید می کند

به گزارش کردپرس، مختار خانی از انجام نمونهبرداری از چاههای پایشی پاییندست سایت زباله شهری ارومیه، استخرهای جمعآوری شیرابه و چاه شاهد بالادست این سایت خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با اشاره به ورود روزانه ۸۵۰ تن زباله به سایت نازلو اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجامشده، این میزان زباله روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مترمکعب شیرابه تولید میکند که احتمال آلودگی منابع آب زیرزمینی منطقه را افزایش میدهد.
او افزود: این نمونهبرداریها مطابق با دستورالعملها و ضوابط زیستمحیطی و با هدف بررسی وضعیت چاههای آب، ارزیابی تأثیرپذیری آنها از شیرابههای تولیدی و مقایسه نتایج با استانداردهای زیستمحیطی انجام شده است.
