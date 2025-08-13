ادارات ارومیه به مخازن تفکیک پسماند خشک مجهز می شوند

به گزارش کردپرس، مختار خانی در این باره گفت: در راستای ساماندهی پسماندهای خشک، به ویژه کاغذ، طرحی با عنوان «تام» در حال اجرا است که هدف آن تجهیز و سازماندهی ادارات و نهادهای دولتی به مخازن تفکیک پسماند است. این طرح توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در حال اجرا میباشد.
او افزود: فاز اول این طرح در مرداد ماه سال جاری آغاز شد و در ابتدا در ساختمان شورای اسلامی شهر، شهرداری ارومیه، مناطق پنجگانه شهرداری، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ساختمان موزه تاریخ طبیعی ارومیه اجرا شد. تا پایان شهریور ماه، کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان ارومیه به این مخازن مجهز خواهند شد.
خانی اظهار کرد: در این مرحله، کارتن پلاستهای ویژه جمعآوری کاغذهای باطله به ادارات تحویل داده شده است. هر یک از این مخازن دارای کد اختصاصی است تا فرایند جمعآوری و انتقال پسماندها با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند به خوبی انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه همچنین درباره میزان تولید پسماند در شهر گفت: سرانه تولید پسماند در ارومیه به طور متوسط روزانه ۷۴۰ گرم برای هر نفر است و در روستاها این میزان به ۳۵۰ گرم میرسد. میزان کل پسماند خانگی تولیدی در شهر روزانه حدود ۶۵۰ تن است که ۷۵ درصد آن پسماند تر و ۲۵ درصد آن خشک است.
او ادامه داد: بخش قابل توجهی از این پسماند خشک قابلیت بازیافت و بازگشت به چرخه تولید را دارد و تفکیک از مبدا میتواند علاوه بر کاهش حجم زباله ورودی به مراکز دفن، ارزش اقتصادی هم ایجاد کند.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا در تمام ادارات و سازمانهای دولتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش کردپرس، مختار خانی در این باره گفت: در راستای ساماندهی پسماندهای خشک، به ویژه کاغذ، طرحی با عنوان «تام» در حال اجرا است که هدف آن تجهیز و سازماندهی ادارات و نهادهای دولتی به مخازن تفکیک پسماند است. این طرح توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در حال اجرا میباشد.
نظر شما