سایت فعلی پسماند تکاب آب های زیرزمینی را آلوده کرده است

به گزارش کردپرس، محمدرضا صادقیان گفت: با حضور فرماندار، شهردار و اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، از سایت دفن زباله با هدف مدیریت صحیح پسماند بازدید شد.
او افزود: مکان فعلی دفن پسماندها که در نزدیکی شهر تکاب قرار دارد، مکان مناسبی نیست و این موضوع باعث نارضایتی مردم و همچنین آلودگی آبهای زیرزمینی شده است.
صادقیان ادامه داد: نفوذ شیرابه زبالهها به منابع حیاتی مانند هوا، آب، خاک و چشمانداز طبیعی شهرستان آسیب رسانده است که این مسئله ضرورت مدیریت مناسب دفن پسماند را نشان میدهد.
رییس حفاظت محیط زیست تکاب گفت: این مسحله ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و برای داشتن زندگی سالم باید محیط زیست سالمی داشته باشیم.
او در پایان تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف مهم نیاز به آموزش و فرهنگسازی است و همه اقشار جامعه باید برای حفظ و صیانت از محیط زندگی خود تلاش کنند تا بتوانیم محیط زیست پاکی برای خود و نسلهای آینده فراهم کنیم/.
