به گزارش کردپرس، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به همراه امیدی پور سرپرست معاونت امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و جمعی از مدیران کل مربوطه از سایت پسماند نازلو بازدید کردند.

مجیدی در جریان این بازدید بیان کرد: با توجه به اینکه مسئله محیط زیست و حفظ منابع طبیعی امری حیاتی و حفظ آن یک وظیفه حاکمیتی است همه موظفند در این امر تلاش کنند و وظیفه دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظارت بر انجام درست عملکرد نهادهای متولی تامین بهداشت عمومی و سلامت مردم است و این بازدید نیز از این جهت صورت پذیرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: حفظ محیط‌زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن از مصادیق حقوق عامه است که با سلامتی و بهداشت شهروندان در ارتباط می‌باشد از این رو نیازمند ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره، جداسازی حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند است.

او افزود: توجه به آلودگی زیست محیطی و بهداشت منطقه به ویژه تبدیل لندفیل ارومیه به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های آلودگی زیست محیطی در سطح استان است از این رو در این بازدید بر اجرای طرح جامع مدیریت پسماند و برنامه عملیاتی و اجرای لندفیل‌های شهرستان‌ها که به تصویب کارگروه مدیریت پسماند استان رسیده تاکید و در ادامه بازدید در نهمین کارگروه نظارت بر حقوق عامه دادستانی مرکز استان مطرح خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه مسئله محیط زیست و حفظ منابع طبیعی امری حیاتی و حفظ آن یک وظیفه حاکمیتی است همه موظفند در این امر تلاش کنند و وظیفه دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظارت بر انجام درست عملکرد نهادهای متولی تامین بهداشت عمومی و سلامت مردم است.

به گزارش کردپرس، روز گذشته نیز رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با اشاره به ورود روزانه ۸۵۰ تن زباله به سایت نازلوگفته بود؛ بر اساس مطالعات انجام‌شده، این میزان زباله روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مترمکعب شیرابه تولید می‌کند که احتمال آلودگی منابع آب زیرزمینی منطقه را افزایش می‌دهد.