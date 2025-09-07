وضعیت سایت پسماند نازلوی ارومیه باعث خجالت است!

به گزارش کردپرس، نماینده ارومیه در مجلس خطاب به وزیر کشور اظهار کرد: نبود سرمایه گذاری و سیاست در این امر موجب می شود که سایتهای زباله استانها از جمله استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه و سایت زباله "نازلو" باعث تخریب محیط زیست شوند،منابع طبیعی ما از بین رود و آلودگی های رودخانههای محلی و حتی تسری آن به دریاچه بیجان ارومیه را داشته باشیم.
ذاکر اضافه کرد: آقای وزیر کشور؛ انتشار بوی متعفن سایتهای زباله در منطقه در سایه بیتوجهی مسئولین،زندگی مردم را مخدوش کرده است،مردم روستاها و افراد در دانشگاهها را عصبانی و درگیر دادگاه و پاسگاه کرده است.افزایش حیوانات پرسه زن آلاینده و جانوران انتقال دهنده در محیطهای زباله ،میکروب را به خانهها و باغ و باغچههای مردم میبرد و نهایتاً سلامت مردم را از آنها میگیرد، مبتلاشدن مردم به امراض مختلف و سرطانهای کودکان و بزرگسالان را شما می بینید؟بیتوجهی به سایتهای زباله یعنی همین!
عضو شورای معادن استان آذربایجان غربی، به بازدید خود بهمراه استاندار،دادستان و نمایندگان از یکی از سایتهای زباله،بیان کرد: واقعا باعث خجالت بود! شیرابه هایی که رهاشده و آبهای زیرزمینی را از بین برده!خب چه کسی باید پاسخگو باشد؟ فراکسیونمحیط زیست، کمیسیونها و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور کجایید؟
جناب وزیر؛چقدر باید واسطه شوید که این سوال طرح نشود!
او ادامه داد: جناب وزیر کشور شما میتوانید با سرمایه گذاری پسماند را به انرژی تبدیل کنید، میتوانستید نیروگاه زباله سوزی راه بیندازید، میتوانید با سوخت جامد زباله ،سوخت کارخانهها را تهیه کنید و بخشی از زبالهها را بازیافت و کمپوست کنید، اما این کارها را نکردید! زمین بعضی از استانها را زباله و آشغال فراگرفته ،چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا بخشدار شما ،فرماندار شما،استاندار شما، دهیار شما فرهنگ سازی کرده است؟ خب این کارها انجام نگرفته است. من چند دوره باید سوال کنم؟ چقدر باید واسطه شوید که این سوال طرح نشود! مردم چه گناهی کردند؟ مردم منطقه،مردم دهها روستا،دانشگاه ها چه گناهی کرده اند؟!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور و وزیر نیرو، اظهار کرد: ۴۰ میلیون مترمکعب آب رودخانه "نازلو" ارومیه فقط برای ۵ هزار هکتار از اراضی بالادستی مصرف می شود.کشت دیم ما امروزه تقلیل یافته و به کشت آبی تبدیل شده و زمین های آبی تبدیل شده به دیمی! این بیتوجهی و بی مدیریتی باعث گلایه مندی مردمان پایین دست سد "نازلو" شده است،سدی نیمه تمام که۲۰ سال است با چند صد میلیارد هزینه،رها شده است.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور ،آقای وزیر نیرو ،ترکیه در سر شاخههای ارس و "نازلو" ۹ ساختمان سد زده است در حالی که ما حق آبه بینالمللی داریم ،پس چرا کوتاهی میکنید؟ استانهای آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی و اردبیل را به چالش نکشانید. متاسفانه آنها قصد دارند این رودخانهها را خشک کنند!/
نظر شما