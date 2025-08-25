تخصیص اعتبارات ملی برای کاهش مشکلات سایت پسماند ارومیه

به گزارش کردپرس، حجت جباری با اشاره به بازدید جمعی از مسئولان کشوری و استانی از سایت پسماند شهرداری ارومیه گفت: در این بازدید که با حضور امیدی‌پور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری وزارت کشور، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، خانم جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و اعضای کارگروه مدیریت پسماند استان انجام شد، وضعیت دفن زباله و مشکلات ناشی از آن به‌طور میدانی مورد بررسی قرار گرفت.



او با بیان اینکه دفن غیراصولی زباله‌ها یکی از چالش‌های جدی محیط زیست استان است، افزود: روزانه حدود ۶۰۰ تُن زباله شهری و بیش از ۲۰۰ تُن زباله از شهرهای اقماری و روستاهای اطراف به این مرکز منتقل می‌شود که به دلیل نبود دفن مهندسی و استاندارد، حجم بالایی از شیرآبه‌های آلوده تولید شده و این مسئله خطری جدی برای منابع آب‌های زیرزمینی و سلامت زیستمندان منطقه به‌شمار می‌رود.



جباری ادامه داد: پس از این بازدید، جلسه‌ای به ریاست ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی در محل دادستانی مرکز استان برگزار شد. در این نشست، سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گزارشی جامع از وضعیت مدیریت پسماند در کل استان ارائه داد و بر لزوم تغییر رویکرد از دفن سنتی به مدیریت علمی، دفن بهداشتی و مهندسی پسماند تأکید شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تصریح کرد: از جمله مباحث مهم مطرح‌شده در این نشست می‌توان به ایجاد تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه شیرابه، ایجاد زیرساخت‌های جمع‌آوری گازهای ناشی از تجزیه پسماند، ارتقای روش‌های دفن با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، استفاده از فناوری‌های نوین برای بازیافت و کاهش حجم دفن و اختصاص اعتبارات مطالعاتی و اجرایی برای بهبود شرایط اشاره کرد.



او افزود: در این جلسه مقرر شد اعتبارات ملی برای ساماندهی سایت پسماند ارومیه اختصاص یابد تا بتوان با اجرای پروژه‌های بازیافت، تصفیه شیرابه و اصلاح روش‌های دفن، بخشی از مشکلات جدی زیست‌محیطی این مرکز کاهش یابد.



جباری در پایان تأکید کرد: رفع معضل پسماند ارومیه نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و شهرداری و همچنین مشارکت جدی مردم در تفکیک زباله از مبدأ است. اداره کل حفاظت محیط زیست استان به همراه دستگاه قضائی نیز بر روند اجرای برنامه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات نظارت خواهد داشت تا در کوتاه‌ترین زمان، وضعیت نابسامان فعلی اصلاح شود.

به گزارش کردپرس، پیشتر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با اشاره به ورود روزانه ۸۵۰ تن زباله به سایت نازلوی این شهرسان گفته بود؛ بر اساس مطالعات انجام‌شده، این میزان زباله روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مترمکعب شیرابه تولید می‌کند که احتمال آلودگی منابع آب زیرزمینی منطقه را افزایش می‌دهد.

در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان غربی نیز در بازدید از سایت پسماند نازلوی ارومیه آن را یکی از مهمترین کانون‌های آلودگی زیست محیطی در سطح استان دانست و گفته بود: مسئله محیط زیست و حفظ منابع طبیعی امری حیاتی و حفظ آن یک وظیفه حاکمیتی است و وظیفه دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظارت بر انجام درست عملکرد نهادهای متولی تامین بهداشت عمومی و سلامت مردم است.