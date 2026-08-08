به گزارش کردپرس به نقل از خندان، این گروهها در بیانیهای اعلام کردند تصمیم به تعویق پاسخ خود را در پی درخواست هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، و همچنین مواضع برخی رهبران سیاسی عراق اتخاذ کردهاند.
«مقاومت اسلامی در عراق» در این بیانیه با اشاره به درخواست العامری برای به تعویق انداختن پاسخ نظامی، اعلام کرد تصمیم گرفته است پاسخ برنامهریزیشده برای امروز را به زمان دیگری موکول کند.
این گروهها همچنین با تأکید بر اینکه خون کشتهشدگان نباید به موضوعی برای چانهزنیهای سیاسی تبدیل شود، از جریانها و شخصیتهایی که به گفته آنها در دفاع از جان نیروهای کشتهشده و حاکمیت عراق کوتاهی کردهاند، خواستند در مواضع خود تجدیدنظر کنند.
پیش از این، هادی العامری، رئیس سازمان بدر، از «مقاومت اسلامی در عراق» خواسته بود پاسخ نظامی به حمله اخیر عربستان را که به گفته وی به کشته شدن بیش از ۲۰ عضو حشد شعبی منجر شده است، به تعویق بیندازد. وی همچنین از وجود تلاشهای دیپلماتیک برای مدیریت این وضعیت خبر داده بود.
این تحولات همزمان با سفر رئیس دستگاه اطلاعات عمومی عربستان سعودی به بغداد صورت گرفته است. وی در جریان این سفر با علی فالح زیدی، رئیس شورای وزیران عراق، دیدار کرد و دعوت رسمی ریاض از وی برای سفر به عربستان را ارائه داد.
در این دیدار، زیدی بر ضرورت حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه تأکید کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در روزهای پایانی ماه گذشته نیز حملات هوایی آمریکا و عربستان به مواضع حشد شعبی و گروههای مسلح در چندین نقطه از عراق انجام شده است که در پی آن دستکم ۲۰ نفر کشته شدهاند.
این حملات پس از آن صورت گرفت که عربستان سعودی اعلام کرد بیش از ۳۰ پهپاد از داخل خاک عراق به سمت تأسیسات نفتی این کشور در مناطق شرقی عربستان هدایت شدهاند.
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