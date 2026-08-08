قاتل شهروند مریوانی در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ کارآگاه شهرام عبدی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی وقوع قتل یک شهروند ۲۸ ساله مریوانی در یکی از باغ های شهرستان، رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به متواری شدن متهم از محل وقوع جرم، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه وی در یکی از محلات شهرستان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی های لازم، در عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ عبدی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب قتل، ادامه داد: متهم در تحقیقات انجام شده، اختلافات شخصی را انگیزه خود از ارتکاب این جنایت عنوان کرده است.

وی یادآور شد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.