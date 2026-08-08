شماره جدید مجله مصور کردی «باژار» منتشر شد

به گزارش کردپرس، شهرداری کلان‌شهر آمد شماره جولای و آگوست مجله مصور «باژار» (به معنای شهر) را به زبان کردی و در دو گویش کرمانجی و زازاکی منتشر کرد.

این مجله هر دو ماه یک‌بار به‌صورت دیجیتال منتشر می‌شود و هدف آن تقویت و گسترش فرهنگ مطالعه به زبان مادری است.

در شماره جدید «باژار»، زندگی و فعالیت‌های هنری عایشه شان، خواننده سرشناس کرد، روایت و «کن پارکر»، یکی از شخصیت‌های مشهور جهان داستان‌های مصور، معرفی شده است. شخصیت‌های «ککو» و «کارآگاهان کوچه‌های تنگ؛ زیلکیف» نیز با ماجراهایی تازه در این شماره حضور دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند تمامی شماره‌های مجله «باژار» را به‌صورت رایگان از نشانی bajar.tr مطالعه کنند.