شماره جدید مجله مصور کردی «باژار» منتشر شد

به گزارش کردپرس، شهرداری کلانشهر آمد شماره جولای و آگوست مجله مصور «باژار» (به معنای شهر) را به زبان کردی و در دو گویش کرمانجی و زازاکی منتشر کرد.
این مجله هر دو ماه یکبار بهصورت دیجیتال منتشر میشود و هدف آن تقویت و گسترش فرهنگ مطالعه به زبان مادری است.
در شماره جدید «باژار»، زندگی و فعالیتهای هنری عایشه شان، خواننده سرشناس کرد، روایت و «کن پارکر»، یکی از شخصیتهای مشهور جهان داستانهای مصور، معرفی شده است. شخصیتهای «ککو» و «کارآگاهان کوچههای تنگ؛ زیلکیف» نیز با ماجراهایی تازه در این شماره حضور دارند.
علاقهمندان میتوانند تمامی شمارههای مجله «باژار» را بهصورت رایگان از نشانی bajar.tr مطالعه کنند.
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