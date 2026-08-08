۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

شماره جدید مجله مصور کردی «باژار» منتشر شد

شماره جدید مجله مصور کردی «باژار» منتشر شد

سرویس ترکیه – شماره جولای و آگوست مجله مصور «باژار» با مطالبی درباره زندگی عایشه شان و معرفی شخصیت افسانه‌ای «کن پارکر»، به دو گویش کرمانجی و زازاکی منتشر شد.

به گزارش کردپرس، شهرداری کلان‌شهر آمد شماره جولای و آگوست مجله مصور «باژار» (به معنای شهر) را به زبان کردی و در دو گویش کرمانجی و زازاکی منتشر کرد.

این مجله هر دو ماه یک‌بار به‌صورت دیجیتال منتشر می‌شود و هدف آن تقویت و گسترش فرهنگ مطالعه به زبان مادری است.

در شماره جدید «باژار»، زندگی و فعالیت‌های هنری عایشه شان، خواننده سرشناس کرد، روایت و «کن پارکر»، یکی از شخصیت‌های مشهور جهان داستان‌های مصور، معرفی شده است. شخصیت‌های «ککو» و «کارآگاهان کوچه‌های تنگ؛ زیلکیف» نیز با ماجراهایی تازه در این شماره حضور دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند تمامی شماره‌های مجله «باژار» را به‌صورت رایگان از نشانی bajar.tr مطالعه کنند.

شماره جدید مجله مصور کردی «باجار» منتشر شد

کد مطلب 2798050

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