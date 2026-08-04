به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه قرارگاه اقتصادی استان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به اهمیت تامین پایدار کالاهای اساسی، گفت: با توجه به شرایط موجود، باید از ظرفیت مرزهای زمینی برای واردات کالاهای اساسی به بهترین شکل استفاده شود و دستگاه‌های مرتبط با همکاری و هماهنگی، موانع احتمالی را برطرف کنند.

وی سلامت مردم را خط قرمز مدیریت استان دانست و اظهار کرد: رعایت ضوابط بهداشتی و استانداردها در فرآیند واردات ضروری است، اما این موضوع نباید موجب طولانی شدن روند صدور مجوزها و از دست رفتن فرصت‌ها شود.

معاون اقتصادی استاندار بر حمایت از واحدهای تولیدی فعال در حوزه امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی، صنایع غذایی، گلخانه‌ها و سایر واحدهای مرتبط باید در اولویت تامین انرژی قرار گیرند و در مقابل این واحدها نیز نسبت به تامین سوخت جایگزین برای شرایط اضطراری برنامه‌ریزی داشته باشند.

ازهاری با اشاره به اینکه امسال نیز سهمیه واردات کالاهای اساسی به استان‌های مرزی اختصاص خواهد یافت، از دستگاه‌های مسئول خواست از هم‌اکنون مقدمات لازم، اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و پیگیری ابلاغ سهمیه استان را در دستور کار قرار دهند و از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع ایجاد باجه صرافی در بازارچه‌های مرزی استان بررسی شد که در ادامه ازهاری با اشاره به نیاز فعالان اقتصادی به خدمات ارزی، خواستار پیگیری ظرفیت‌های قانونی برای استقرار این باجه‌ها شد.

در این نشست، آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی، عملکرد مبادلات مرزی، تامین ژنراتورهای گازوئیلی برای داروخانه‌های استان و نیز ضرورت ثبت اطلاعات انبارهای استان در سامانه جامع انبارها مورد بررسی قرار گرفت.