به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار توئیتی سفر «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق به سوریه را «تاریخی» توصیف کرد و آن را رویدادی مهم و مایه خرسندی دانست.
«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در پیامی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، با اشاره به نقش نچیروان بارزانی در حمایت از مسئله کردها، نوشت که رئیس اقلیم کردستان همواره نقش مهمی در پشتیبانی از آرمان کردها در سوریه و کردستان بهطور کلی ایفا کرده است.
فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین ابراز امیدواری کرد که این سفر تأثیر مثبتی بر روند برقراری ثبات و آرامش در سوریه داشته باشد و به پیشبرد راهحل برای مسئله کردها در منطقه کمک کند.
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