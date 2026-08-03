۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۳

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF:

سفر نچیروان بارزانی به حل مسئله کرد و ثبات سوریه کمک می‌کند

سفر نچیروان بارزانی به حل مسئله کرد و ثبات سوریه کمک می‌کند

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF، سفر «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، به سوریه را «تاریخی» خواند و با تأکید بر نقش وی در حمایت از مسئله کردها، ابراز امیدواری کرد این سفر به تقویت ثبات سوریه و پیشبرد راه‌حل مسئله کردها در منطقه منجر شود.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار توئیتی سفر «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق به سوریه را «تاریخی» توصیف کرد و آن را رویدادی مهم و مایه خرسندی دانست.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در پیامی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، با اشاره به نقش نچیروان بارزانی در حمایت از مسئله کردها، نوشت که رئیس اقلیم کردستان همواره نقش مهمی در پشتیبانی از آرمان کردها در سوریه و کردستان به‌طور کلی ایفا کرده است.

فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین ابراز امیدواری کرد که این سفر تأثیر مثبتی بر روند برقراری ثبات و آرامش در سوریه داشته باشد و به پیشبرد راه‌حل برای مسئله کردها در منطقه کمک کند.

سفر نچیروان بارزانی به حل مسئله کرد و ثبات سوریه کمک می‌کند

کد مطلب 2797924

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