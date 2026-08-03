سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF، سفر «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، به سوریه را «تاریخی» خواند و با تأکید بر نقش وی در حمایت از مسئله کردها، ابراز امیدواری کرد این سفر به تقویت ثبات سوریه و پیشبرد راه‌حل مسئله کردها در منطقه منجر شود.