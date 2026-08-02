حاتم اوغولاری: ترکیه باید پیروان همه ادیان را شهروندانی برابر بداند

به گزارش کردپرس،تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)،در جشنواره فرهنگ و طبیعت مونزور گفت پایان درگیری‌های مسلحانه به‌تنهایی برای حل مسائل ترکیه کافی نیست و برابری شهروندان با هویت‌ها و باورهای مختلف نیز باید تضمین شود. او همچنین خواستار تصویب قانون مربوط به روند صلح، لغو سیاست انتصاب سرپرست دولتی به شهرداری‌ها و فراهم‌شدن امکان بازگشت سیاست‌مداران تبعیدی شد.

در سومین شب بیست‌وچهارمین جشنواره فرهنگ و طبیعت مونزور، هزاران نفر برای شرکت در کنسرت جشنواره در ورزشگاه آتاترکِ منطقه سیهنک گردهم آمدند. در این برنامه که با محور پاسداری از حافظه، زندگی آزاد و باورهای مردم درسیم برگزار شد، تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی درسیم و تحولات روند صلح سخن گفت.

انتقاد از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در درسیم

حاتم اوغولاری با بیان این که سیاست‌های فشار و همانندسازی فرهنگی در درسیم همچنان ادامه دارند، گفت مراکز اعتقادی مردم منطقه باید تا پایان محافظت شوند: «آنچه را که نتوانستند با کشتار و خشونت انجام دهند، اکنون می‌کوشند با سیاست‌های جنگ ویژه پیش ببرند. تلاش می‌شود جامعه این منطقه، به‌ویژه زنان، از طریق مواد مخدر و تن‌فروشی به فساد کشیده شود.»

رئیس مشترک دم پارتی همچنین با اشاره به پرونده گلستان دوکو (دختر جوان کرد که پرونده قتل او حل نشده است) گفت اتفاقی که برای او روی داده است نباید موضوعی عادی تلقی شود. او مدعی شد تحقیقات این پرونده به مقام‌ها و افراد مختلفی ارتباط پیدا می‌کند و باید تا سلیمان سویلو، وزیر کشور وقت ترکیه، گسترش یابد.

علویان را نمی‌توان با پول خرید

حاتم اوغولاری در ادامه به نشست «پیران علوی» اشاره کرد که امسال هم‌زمان با سالگرد چهارم مه و کشتار درسیم برگزار شده بود: «در حالی که ما مراسم یادبود را برگزار می‌کردیم، نهادی وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری در درسیم با حضور ۱۳۸ نفر، گویی می‌خواست آیین علوی را به کالایی قابل عرضه تبدیل کند. شما نمی‌توانید علویان را با پول بخرید.»

حاتم اوغولاری همچنین از صدور مجوزهای متعدد معدنی در منطقه مونزور انتقاد کرد و گفت کوه‌ها، صخره‌ها و رودخانه‌های مونزور از مهم‌ترین مکان‌های اعتقادی مردم درسیم هستند: «از طبیعت، سنگ‌ها، مونزور و پلور حفاظت می‌کنیم. تخریب زیست‌محیطی، حمله به ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی مردم این منطقه نیز هست.»

تأکید بر قانون‌گذاری برای روند صلح

رئیس مشترک دم پارتی در بخش دیگری از سخنان خود، روند آغازشده با فراخوان عبدالله اوجالان را حاصل مبارزه‌ای طولانی و برخوردار از چشم‌اندازی مهم توصیف کرد. او گفت: «اگر نتوانیم عرصه‌های مختلف مبارزه را با یکدیگر پیوند دهیم، امکان مقاومت جداگانه ما ضعیف خواهد بود. مبارزه زنان، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی هنگامی که با صلح همراه شود، قدرت بیشتری پیدا می‌کند.»

حاتم اوغولاری با اشاره به انتظارها برای تصویب قانون مرتبط با روند صلح گفت دم پارتی از طولانی‌شدن روند آماده‌سازی قانون آگاه است، اما همچنان خواستار تصویب آن است: «برای حل مسئله کرد باید یک دوره گذار ایجاد شود. انتظار داریم راه بازگشت مردم درسیم و سیاست‌مدارانی که در تبعید به سر می‌برند، به سرزمینشان و مشارکت آنان در سیاست دموکراتیک باز شود. همچنین منتظر انعکاس توافق‌های انجام‌شده در امرالی هستیم.»

خاموش‌شدن سلاح‌ها کافی نیست

حاتم اوغولاری گفت مسئله کرد و مسئله علویان، هر دو پیشینه‌ای بیش از یک قرن دارند و با تصویب تنها یک قانون حل نخواهند شد. او خواستار لغو کامل سیاست انتصاب سرپرست دولتی به شهرداری‌ها و بازگشت شهرداران مشترک منتخب درسیم به مسئولیت‌های خود شد.

رئیس مشترک دم پارتی در پایان گفت: «جمهوری باید با کردها و علویان صلح کند و مردم متعلق به همه هویت‌ها و باورهای مختلف را شهروندانی برابر بداند. خاموش‌شدن سلاح‌ها به‌تنهایی کافی نیست؛ برابری نیز باید برقرار شود.»