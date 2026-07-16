سکوت اداره اوقاف در قبال افکار عمومی مهاباد/شهباز محسنی

کردپرس- طوماری با امضای افراد زیادی از شهروندان مهابادی در خصوص بعضی اقدامات و دست اندازی های اداره اوقاف این شهرستان خطاب به مسئولان تهیه شده و مشخصا در اعتراض به ساخت و سازهای ناروا در اراضی موقوفه "حاج صالح شاطری" با کاربری فضای سبز شهری! که در آن از سازمان اوقاف کشور خواستار رسیدگی فوری به موضوع و تخریب سازه احداث گشته شده اند.



متاسفانه مسئولان اوقاف مهاباد و آذربایجان غربی، نسبت به افکار عمومی و اعتراضات مکرر و حتی حضوری پیشین مردم و نخبگان، بی اعتنایی و اهمال فراوان کرده و شفاف نبوده اند.

ای کاش مشکل همین یکی بود. فرماندار و شورای شهر و امام جمعه و ... هم در برابر آن همه دست اندازیها و تخریب طبیعت زیبای مهاباد و کوه خواری ها و معدن خواری ها و تصرفات طمعکارانه عده ای سودجو و رانت خوار، سکوت کرده تا اینکه کارد به استخوان رسیده است.

مساجدی داریم که صدها هکتار باغ و اراضی زراعی موقوفه دارند ولی از درآمد هنگفت این موقوفه ها یک ریالش به موقوف علیه، تخصیص نمی یابد آنگاه برای تعمیر مسجد یا خریدن لامپ یا فرشی، باید هیأت امنای مسجد دست گدایی برای مردم دراز کنند! و درآمد موقوفه ها همه به جیب گشاد اوقاف سرازیر می شود.

