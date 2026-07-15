امضای طومار مهابادیها علیه ساخت و ساز در گلوگاه تنفسی شهر

به گزارش کردپرس، مدتی است احداث اسکلت یک ساختمان نیمه کاره در فضای سبز و اراضی موقوفه "حاج صالح شاطری" در مهاباد که گلوگاه تنفسی شهر هم به شمار می رود؛ سبب کنجکاوی همگان شده است.

در ابتدای کار که پی ساختمان گذاشته می شد دور تا دور آن را با گونی و پلاستیک پوشانده بودند، تا به گمان خودشان پنهانکاری کنند اما ساختمان که قد کشید و پرده ها کنار رفت انگار قبح موضوع هم برای برخی از مسئولان مربوطه شکسته شد!

موضوعی که ماهیتا با مشکل روبه رو است. ماجرا از این قرار است که ساخت‌وساز در زمین موقوفه مرحوم حاج صالح شاطری موسوم به باغ "عزیزآقا" واقع در خیابان "محمد اوراز" در مهاباد با کاربری فضای سبز عمومی! در قالب یک بنا تقریبا قد کشیده است، همین موضوع که با سکوت مسئولان مربوطه همراه بود؛ سبب اعتراض شمار زیادی از شهروندان مهابادی شده و آنها طومار بلندبالایی خطاب به اداره اوقاف کل کشور نوشته و خواهان توقف ساخت و ساز موجود شده اند.

بی‌گمان اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز شهری به سبب نقشی که در ارتقای کیفیت زندگی و شاخص‌های محیطی و نشاط اجتماعی، افزایش تعاملات، سرزندگی و زیبایی سیما و منظر دارد، بیش‌ازپیش ضروری است.

از سوی‌ دیگر توسعه بی‌رویه و ناموزون شهرهایی همچون مهاباد ارتباط مستقیم با طبیعت را به‌شدت کاهش داده و اکنون با سکوت عده ای از مسئولان در گلوگاه تنفسی شهر یک بنای ناموزن قد کشیده و متأسفانه شاهد تخریب بخشی از فضای سبز شهری هستیم.

زمین موقوفه حاج صالح شاطری به مساحت ٨ هکتار در سال ١٣٥٨ با کاربری فضای سبز عمومی به وقف گذاشته شده است اما چهار دهه بعد اداره اوقاف مهاباد قصد دارد در بخشی از این زمین موقوفه به صورت مشارکتی به ساخت و ساز بپردازد و اگر این مورد نادیده انگاشته شود، قطعا دومینوی نابودی کمربند سبز شهری مهاباد به بهانه توسعه فضاهای گردشگری و تجاری، که دارای اهمیت حیاتی است، به جریان می افتد و دیگر خبری از آن اندک سرسبزی و نشاط در کنار رودخانه مهاباد هم نخواهد بود.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه شمار زیادی از فعالان اجتماعی شهر مهاباد با امضای یک طومار اعتراض خود را علیه تخریب فضای سبز عمومی و تبدیل آن به رستوران و دکان و دکه‌های نامتعارف توسط اداره اوقاف مهاباد به عنوان متولی نشان داده اند.

در این نامه که خطاب به رییس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی خاموشی نوشته شده، آمده است؛

«ما، جمعی از شهروندان مهاباد، با نگرانی عمیق و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت اموال عمومی، میراث طبیعی شهر و موقوفات عام‌المنفعه، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به برخی فرصت‌طلبی‌های شخصی در فضای کنونی خاص سیاسی کشور، که قاعدتا اولویت‌های اصلی مصروف دفاع ملی و حل مشکلات معیشتی است، اعلام می‌داریم و خواهان توقف فوری عملیات ساخت‌وساز در بخشی از باغ و سبزی‌خانه موقوفه موسوم به «باغ عزیزآقا» و تخریب سریع سازه‌ی احداثی هستیم.

این اعتراض نه صرفاً دفاع از چند اصله درخت یا قطعەای زمین، بلکه دفاع از قوانین نانوشته‌ی ساری و جاری جامعه، حرمت وقف، حقوق نسل‌های آینده و حق شهروندان در بهره‌مندی از فضای سبز و محیط زیست سالم و قابل دسترس است.

زمین مورد اشاره از اموال وقفی و دارای کاربری "فضای سبز عمومی" است. هرگونه تغییر کاربری یا واگذاری آن برای منافع خصوصی، در تعارض آشکار با منافع عمومی است.

اساساً باغ عزیزآقا فقط یک باغ نیست، بلکه یک پارک طبیعی و بخشی از هویت جغرافیایی و تفرجگاه اصلی عمومی واقع در قلب شهر و یکی از ریه‌های تنفسی مهاباد است.

ما نیک می‌دانیم که منافع خصوصی نباید بر منافع عمومی غلبه کند و جامعه زمانی احساس عدالت می‌کند که دارایی‌های عمومی و مشترک از دست‌اندازی منافع خصوصی مصون باشند.

بر این اساس، ما امضاکنندگان این نامه، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواسته‌های شهروندان مهاباد مطرح می‌کنیم:

۱. توقف فوری کلیه عملیات ساخت‌وساز، تخریب تعرضات به‌ظاهر قانونی، جلوگیری از خاک‌برداری و هرگونه اقدام اجرایی در محدوده مورد اعتراض و جبران خسارت‌های به بار آمده طی فرایند مذکور.

۲. لغو مجوزها، مصوبات، موافقت‌نامه‌های مرتبط با این پروژه‌ی در دست احداث و دیگر دکه‌های نامتوازن مستقر در محل به منظور جلوگیری از جریحه‌دار شدن بیشتر افکار عمومی.

۳. تضمین حفظ یکپارچگی باغ عزیزآقا و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری یا اقدامی که موجب کاهش فضای سبز، تخریب ارزش‌های زیست‌محیطی یا محدود شدن بهره‌مندی عمومی از این مجموعه شود.

۴. بررسی عملکرد رییس اداره‌ی اوقاف و امور خیریه‌ی مهاباد، به‌عنوان عامل اصلی تعرض و اقدامات غیرقابل قبول .

ما ضمن انتقاد صریح از مجموعه‌ی شورای اسلامی شهر و شهرداری در همسویی، مماشات و انفعال در برابر این اقدامات ناروا، معتقدیم که احترام به حقوق عمومی، بهترین راه برای جلوگیری از بروز اختلافات اجتماعی و تقویت اعتماد میان مردم و نهادهای مسئول است.

انتظار می‌رود مسئولان دلسوز استان و شهرستان نیز با درک حساسیت موضوع و اهمیت این سرمایه‌ی ارزشمند شهری، پیش از آنکه خسارتی جبران‌ناپذیر به بار آید و منجر به اعتراضات‌ غیره منتظره گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند».

رونوشت:

- دفتر مقام معظم رهبری، جهت استحضار و ارشادات لازم.

- رییس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، جهت استحضار و اقدام عاجل و صدور دستورات مقتضی.

- رییس محترم قوه‌ی قضائیه‌ی کل کشور، جهت استحضار و اقدامات مقتضی.

- وزیر محترم کشور، جهت استحضار و اقدام عاجل.

- نماینده محترم ولی فقیه در استان آ.غ، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قریشی، جهت استحضار و اقدامات لازم.

- استاندار محترم آذربایجان‌غربی جهت استحضار و صدور دستورات مقثضی.

- امام جمعه‌ی محترم مهاباد، جناب استاد دکتر عبدالسلام امامی، جهت استحضار و اقدامات مقتضی.

- نماینده محترم شهرستان مهاباد جهت استحضار، پیگیری و اقدامات شایسته.

- فرماندار ویژه مهاباد و معاونت محترم استانداری آ.غ، جهت استحضار و اقدامات مقثضی.

- شورا و شهرداری محترم مهاباد، جهت استحضار و پیگیری.