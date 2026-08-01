جوابیه اداره اوقاف مهاباد به یادداشت منتشر شده در کردپرس

«پیرو اعلام نظر احدی از شهروندان مهاباد و اشاره نامبرده به نگرانی جمعی از شهروندان فهیم شهرستان مهاباد درخصوص موقوفه حاج صالح شاطری، انتشار یافته در مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ خبرگزاری محترم کردپرس، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهاباد، جهت تنویر افکار عمومی و رفع نگرانیهای شهروندان، موضوع را بشکل مبسوط، توضیح و شایسته است در آن خبرگزاری محترم به اطلاع عموم رسانده شود:

اعلام میدارد که:

-۱ تمامی فعالیتهای عمرانی در اراضی مورد اشاره، با رعایت کامل تشریفات قانونی، اخذ استعلامات لازم و دریافت استعلامات اولیه و مجوزهای ماده ۱۴ قانون زمین شهری مربوط به کاربری و ضوابط ساخت و ساز در نوبت اول در مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نوبت دوم در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ از شهرداری اخذ گردیده است. عملیات احداثی مذکور با تکیه بر ضوابط جاری در «قانون زمین شهری» و در راستای بهرەوری بهینه از موقوفات صورت پذیرفته فارغ از ماده ۱۴ قانون زمین شهری این پروژه دقیقاً منطبق بر «صفحه ۹۱ بند ۴ طرح جامع تفصیلی شهرستان مهاباد» است که در آن صراحتاً به مالکین باغهای واقع در محدوده شهری اجازه میدهد تا سقف ۵ درصد از سطح عرصه را به کاربری های انتفاعی، گردشگری و رستوران اختصاص دهند. این اداره، بعنوان متولی موقوفه، در جهت اجرای نیات واقفین و توسعه ظرفیتهای گردشگری و خدماتی منطقه از این حق قانونی خود استفاده نموده است.

پس از طی مراحل اولیه، هماهنگیهای فرادستی به عمل آمد و مجوزهای لازم و از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ دریافت شد، که نشان دهنده نظارت مستقیم ستاد مرکزی بر اجرای این پروژه است. این اداره همواره خود را ملزم به رعایت قانون دانسته و در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ با استناد به رای قطعی دیوان عدالت اداری، تمامی اقدامات انجام شده مورد تائید مراجع قضایی ذی صلاح قرار گرفته و بر قانونی بودن مسیر طی شده صحه گذاشته است. در نهایت پس از تکمیل تمامی مستندات قانونی فوق، پروانه احداث پروژه در موره ۱۴۰۴/۷/۷ صادر گردیده است.

-۲ پروژه مذکور در قالب قراردادهای ساخت، مالکیت، بهرەبرداری و انتقال (B.O.L.T) و با هدف احیای موقوفات و با استناد به موافقت اصولی صادره از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اجرائی گردیده است. این طرح علاوه بر رعایت تمامی ضوابط شهرسازی با رویکرد توسعه اشتغال پایدار، تنظیم شده و با بهره برداری کامل از آن، زمینه اشتغال مستقیم حداقل برای ۱۰ خانوار فراهم خواهد گردید که این امر در راستای تحقق اهداف اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی و همچنین طبق پیام مهم قائد شهید امام خامنەای (ر.ه) «موقوفات استمعال شود، بمعنای واقعی و حقیقی بمعنی واقعا عمران و آبادانی و استفاده بهینه از وقف و معطل نماندن آن» در شهرستان مهاباد صورت پذیرفته است.

-۳ ادعای مطرح شده در خصوص «عدم پاسخگویی» جای بسی تعجب است، چون تاکنون هیچ گونه استعلام یا درخواست شفاف سازی در این خصوص به این اداره واصل نشده است. بدیهی است که این اداره همواره بعنوان یک نهاد قانونی آماده پاسخگویی مستند و شفاف به پرسشهای مطرح شده از مراجع ذی صلاح و مردم فهیم و شریف مهاباد را دارد.

-۴ تمامی عواید حاصل از موقوفات این اداره، با نظارت دقیق و مستمر و بر اساس موازین شرعی و قانونی، صرفاً در راستای اجرای دقیق «نیت واقف» و در جهت حمایت از موقوف علیهم و اصول فقهی امام شافعی و عالمان اهل سنت صرف «هزینه امام جماعت، تعداد ۱۰ طلبه، خادم و هزینه های جاری مسجد حاج صالح شاطری میشود.»

-۵ ادعاهایی مبنی بر تعرض به درختان و فضای سبز مطرح شده، کاملًا خلاف واقع و به دور از حقیقت است. این اداره ضمن تکذیب قاطع این جوسازیهای هدفدار، اعلام میدارد که هیچ گونه تعرض، آسیب یا قطع درختی در اراضی تحت تولیت این اداره صورت نگرفته و نخواهد گرفت و به منظور توسعه فضای سبز و در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، برنامه ریزیهای لازم جهت غرس ۲۰ اصله نهال جدید در این منطقه صورت گرفته و در دستور کار اجرایی قرار دارد، که به زودی عملیاتی خواهد شد.

-۶ در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و عمل به نیات واقفین خیراندیش، این اداره گزارش عملکرد مالی و حمایتی خود را در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل به اطلاع عمومی میرساند:

الف)حمایت از ارکان مسجد: پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و هفتصد میلیون تومان جهت حق تقدم و حمایت از حقوق و مزایای امامان جماعت، همچنین تامین حقوق و مزایای خادمین فعال در سطح مساجد شهرستان به مبلغ ۲میلیارد و چهارصد میلیون تومان.

ب) نگهداری و بهسازی اماکن مذهبی: تخصیص بودجه های لازم جهت تعمیرات اساسی، تجهیز و نگهداری مساجد بمبلغ ۳ میلیارد و هشتصد میلیون تومان که منجر به حفظ و پویایی پایگاههای دینی منطقه گردیده است.

ج) کمک به نظام آموزشی: تهیه و توزیع تعداد ۴۵ پک آموزشی شامل لوازم التحریر و ملزومات تحصیلی به مبلغ ۳۸ میلیون تومان و کمک به افراد بی بضاعت بمبلغ ۳۶ میلیون تومان.

این اداره اعلام میدارد، انتشار اخبار بدون پایه و اساس توسط فرد یا افرادی خاص که متاسفانه با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب چهره خادمان مردم صورت گرفته است، حق شکایت علیه عاملان نشر اکاذیب و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه را برای خود محفوظ دانسته و از طریق مراجع قضایی بطور جدی پیگیر خواهد شد، و تاکید میکند که پاسخگویی به افکار عمومی وظیفه ذاتی و قانونی ماست.

در پایان از آن رسانه انتظار میرود پیش از انتشار مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی و جریحه دار نمودن روحیه شهروندی، خصوصا در بعد معنوی که برای مردم مسلمان منطقه بسیار حساس میباشد، گردد، نسبت به صحت سنجی اطلاعات از طریق مراجع رسمی اقدام نموده و از بازنشر ادعاهای کذب که ناشی از سوءبرداشت یا غرض ورزیهای شخصی است، اجتناب نمایند.