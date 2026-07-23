ساخت و ساز در اراضی موقوفه «شاطری» مهاباد متوقف شد

بابک رستم‌پور شهردار مهاباد در خصوص موضوع ساخت و ساز در اراضی موقوفه «حاج صالح شاطری» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس، بیان کرد: اداره اوقاف سال گذشته طی نامه‌ای به شهرداری مهاباد درخواست صدور پروانه برای مجوز یک رستوران سنتی را در باغ عزیز آقا واقع در اراضی موقوفه حاج صالح شاطری را برای شهرداری ارسال کرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه کاربری این اراضی باغات است، لذا در ۱۰ درصد از حد نصاب این اراضی حق صدور پروانه ساخت و ساز وجود دارد و مهم تر اینکه امکان صدور تنها یک پروانه ١٠ درصدی میسر است.

رستم پور اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت این اراضی، شهرداری در ابتدا از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری کرد، اما اداره اوقاف به عنوان متولی این اراضی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و شهرداری هم در نهایت بنا بر ماده ۱۴ قانون زمین شهری، پروانه ساخت را برای ساخت و ساز ١٠ درصدی صادر کرد.

شهردار مهاباد گفت: اما باز هم مسئله وقفی بودن این اراضی به عنوان باغات در این پرونده وجود داشت بنابراین اداره اوقاف اجازه نداشت که این اراضی را واگذار کند در حالی که آنها سرمایه‌گذار معرفی کرده بودند و قراردادی ۹ یا ١٠ ساله با سرمایه‌گذار عقد کرده بودند و قرار بود فرد سرمایه گذار به صورت BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) بتواند در این محل ساخت و ساز کند و سپس آن را به اداره اوقاف واگذار نماید.

رستم پور اضافه کرد: شهرداری طی نامه‌ای به اداره اوقاف مهاباد اعلام کرد که اداره اوقاف حق واگذاری این اراضی را ندارد و آنها پاسخ دادند که با دستور نماینده ولی فقیه(ریاست سازمان اوقاف کشور) مجوز تبدیل به احسن را به عنوان یک منبع درآمد کسب کرده است.

شهردار ادامه داد: با توجه به رخدادهای پیش آمده عده‌ای از فعالان مدنی مهاباد با ساخت و ساز در این اراضی وقفی مخالفت کرده و طوماری را خطاب به سازمان اوقاف کشور برای جلوگیری از ساخت و ساز در این اراضی امضا کردند و با توجه به حساسیت‌های شکل گرفته شهرداری مهاباد هم پروژه را متوقف کرده و با فرد سرمایه‌گذار نیز مذاکراتی انجام داد و توقف عملیات ساخت و ساز اعلام شد.

او با اشاره به اینکه به هیچ عنوان در این اراضی تغییر کاربری صورت نگرفته است، تاکید کرد: برابر ماده ١٤ قانون زمین شهری در کاربری باغات صدور پروانه ۱۰ درصدی بلامانع است ولی باز هم علیرغم اینکه شهرداری مهاباد پروانه صادر کرده با توجه به حساسیت‌های موجود و درخواست‌های مردمی عملیات ساخت و ساز را متوقف کرده است.

چند سوال از اداره اوقاف مهاباد؟!

به گزارش کردپرس، متاسفانه در همین اراضی موقوفه حاج صالح شاطری در بر خیابان، مغازه‌های متعددی برای فروش انواع میوه، سبزیجات، نان محلی و ... دایر شده است و اداره اوقاف مهاباد از این اراضی به عنوان یک موقوفه بکر و دست نخورده مراقبت نکرده است .

در این میان موضوع تبدیل به احسن که اداره اوقاف به آن متوسل شده است تا حدودی مبهم است چرا که این اراضی‌ها به عنوان سبزی‌خانه با هزینه‌های میلیونی قبلا کرایه داده شده بودند؛ اما اداره اوقاف به این مقدار بسنده نکرده و درخواست صدور پروانه‌های تجاری را در این اراضی موقوفه داشته است که با موضوع وقف و حتی قوانین شهرسازی منافات دارد.

باید مشخص شود مبنای قانونی صدور پروانه تجاری در زمینی با نوعیت «باغات» چیست؟ و اگر تغییر کاربری انجام نشده، چگونه کاربری بنای احداثی تجاری تعیین شده است؟

با توجه به اینکه نوعیت ملک «باغات» است، اوقاف بر اساس کدام مستند قانونی معتقد است احداث رستوران با این کاربری سازگار است؟ آیا رأی دیوان عدالت اداری فقط شهرداری را ملزم به صدور پروانه کرده یا صراحتاً اجازه احداث بنای تجاری را نیز داده است؟

اداره اوقاف مهاباد باید توضیح دهد که مبنای انتخاب کاربری تجاری چه بوده است؟ آیا اداره اوقاف معتقد است مجوز تبدیل به احسن، به خودی خود مجوز احداث رستوران در زمینی با کاربری باغات است؟ اگر بله، مستند قانونی آن کدام ماده یا رأی است؟

با توجه به طومار بیش از ٥٠٠ نفری مردم و فعالان مدنی در مهاباد بهتر است برای عموم مردم این مستندات ارائه شود.

و در پایان اینکه تکلیف قانونی درختان قطع شده در این باغ برای ساخت و ساز مذکور چه می شود؟

گفتنی است؛ موقوفه حاج صالح شاطری با ٨ هکتار مساحت و ارزش میلیاردی در شهرستان مهاباد جز با ارزش ترین موقوفه های این شهرستان است وقف مسجد جامع (سوور) شده است.