به گزارش کردپرس، پیکر ارول کورت با نام سازمانی «بختیار بوتان»، از اعضای حزب کارگران کردستان (PKK)، که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۶ در جریان درگیری‌ها در منطقه کویول‌حصار استان سیواس جان خود را از دست داده بود، پس از ۱۱ سال به خانواده‌اش تحویل داده شد.

پیکر ارول پس از انجام مراحل قانونی، از گورستان یوکاری‌تکه در شهر سیواس خارج شد. خانواده کورت پس از آنکه در سال ۲۰۲۲ از جان باختن او مطلع شدند، برای تحویل گرفتن پیکر به دادستانی سیواس مراجعه کردند. در همان زمان از اعضای خانواده نمونه DNA گرفته شد، اما نتیجه آزمایش و روند شناسایی چهار سال به طول انجامید.

پس از تأیید نتایج آزمایش DNA، پیکر ارول کورت به خانواده تحویل داده شد و آنان آن را به گورستان کارشی‌یاقا در منطقه راه آرموش شهر وان منتقل کردند.

مراسم خاکسپاری با حضور شمار زیادی از شهروندان و همچنین اعضای انجمن همیاری خانواده های جان باختگان (MEBYA-DER) برگزار شد. پیکر ارول کورت پس از انجام آیین‌های مذهبی و در میان شعارهای حاضران دوباره در موطنش به خاک سپرده شد.